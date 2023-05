Miranda Priestly, in vendita la casa del personaggio de Il diavolo veste Prada

La casa di Miranda Priestly, protagonista del film Il diavolo veste Prada, è in vendita: l’immobile, situato nell’Upper East Side di New York, può essere acquistato per 27,5 milioni di dollari. La casa a schiera in pietra calcarea è stata progettata da Stanford White nel 1906, come riportato da La voce di New York. Caratterizzata da una loggia al secondo piano e da caminetti funzionanti, comprende, come si legge nel quotidiano, un intero piano interrato che conduce al giardino e un mini-campo da basket sul tetto. Tra i vicini famosi vi è anche «l’icona femminista Gloria Steinem».

La casa di Miranda Priestly in vendita per 27,5 milioni di dollari

Per chi non ricordasse i dettagli o non avesse visto il film, la casa vanta «una spaziosa cucina bianca con tappezzeria blu e lampadari in una particolare tonalità di blu nota come ceruleo». L’eleganza della struttura è data anche dalle diverse terrazze e balconi esterni che creano un’armonia di linea e di vedute. La casa ha in totale sette camere da letto distribuite su 12.000 piedi quadrati, più 10 bagni e un totale di 20 stanze in tutta la casa.

La scena del film che mostra la casa

Ma com’è diventata famosa questa casa? Situata al 129 East 73rd Street, è stata utilizzata nel film Il diavolo veste Prada, nella scena dove Andy Sachs, interpretato da Anne Hathaway, ha consegnato un libro alla tormentata editrice Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Il film era basato su un libro con lo stesso nome, scritto da un ex membro dello staff dell’editore di Vogue Anna Wintour. La pellicola, uscita nelle sale nel 2006, è diventata un grande successo, incassando oltre 320 milioni di dollari. Per la sua interpretazione di Priestly, la Streep è stata nominata per un Oscar come migliore attrice.