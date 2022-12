Miracolo sulla 34esima strada stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Continuano i classici di Natale sulle reti Mediaset. Dopo Mamma, ho perso l’aereo e Una poltrona per due, stasera 25 dicembre alle 21.25 su Italia 1 arriva Miracolo sulla 34esima strada. Il film del 1994 si concentra su una bambina che fatica a credere nell’esistenza di Babbo Natale. Quando incontra il vero Santa Claus, però, scoprirà che la realtà è ben diversa da come la immaginava. Nel cast figurano Richard Attenborough e la piccola Mara Wilson, celebre per Matilda 6 Mitica. La regia è opera di Les Mayfield, dietro la macchina da presa di Flubber – Un professore fra le nuvole con Robin Williams. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Miracolo sulla 34esima strada, trama e cast del film stasera 25 dicembre 2022 su Italia 1

La storia del film di Mayfield ha come protagonista la piccola Susan (Mara Wilson), una piccola bambina che a dispetto della sua età non crede a Babbo Natale. A peggiorare le cose, il giorno del ringraziamento l’uomo che impersona Santa Claus in un centro commerciale viene trovato ubriaco e licenziato. Per sostituirlo, la direttrice marketing del negozio Dorey Walker (Elizabeth Perkins) chiama l’anziano Chris Kringle (Richard Attenborough). Quest’ultimo sostiene di essere per giunta il vero Babbo Natale, pertanto non esisterebbe un candidato migliore. Sebbene riesca subito a convincere gli altri bambini della sua vera identità, Kringle non attecchisce su Susan, che rimane molto scettica.

I due però entrano in contatto e, giorno dopo giorno, si avvicinano. Una sera la bambina rivela a Chris il suo sogno più grande. Desidera infatti avere un papà, un fratellino e una casa per lei e sua mamma. L’uomo la rassicura, dicendole che potrà avere tutto a patto di iniziare a credere in lui. Nel Natale di New York però la concorrenza regna sovrana e gli altri grandi magazzini, senza clienti dopo l’assunzione di Kringle, decidono di rovinare la sua reputazione. Riescono persino a farlo arrestare e chiudere in un ospedale psichiatrico. Per scagionarlo, Dorey contatta il migliore avvocato della città, Bryan (Dylan McDermott), senza esito. Soltanto l’intervento di Susan può sovvertire la situazione. La notte di Natale è però alle porte e i suoi sogni non si sono ancora avverati.

Miracolo sulla 34esima strada, 5 curiosità sul film stasera 25 dicembre 2022 su Italia 1

Miracolo sulla 34esima strada, il messaggio di Mara a Robin Williams

Protagonista del classico d Natale è la giovanissima Mara Wilson. È celebre al cinema per aver interpretato, ancora bambina, Natalie Hillard in Mrs Doubtfire ma soprattutto la protagonista di Matilda 6 Mitica. Molto toccante il suo messaggio per Robin Williams il giorno della sua morte. «Ha avuto un enorme impatto sulla mia vita, è come se fosse morto il mio insegnante preferito», scrisse sul suo blog. «È stata una gioia stargli attorno». Dopo i ruoli in tenera età non è più apparsa in film di successo, dedicandosi al teatro.

Miracolo sulla 34esima strada, il segreto del nome di Kringle

Quando indossa gli abiti civili, Babbo Natale nel film si fa chiamare Chris Kringle. Come riporta Imdb, il nome del protagonista impersonato da Attenborough non è casuale. Per quanto possa sembrare assai comune, è infatti il nome di Babbo Natale in Olanda.

Miracolo sulla 34esima strada, i quattro remake del film

Il film di Mayfield non vanta una storia originale. È infatti il quarto remake – ma solo il secondo capace di arrivare al cineam – di un film del 1947. Nel cult di metà secolo recitavano Maureen O’Hara, John Payne ed Edmund Gwenn. Tutte le versioni hanno ottenuto il plauso della critica, tanto che il film è considerato una vera icona del Natale al pari de La vita è meravigliosa. Quest’ultimo di recente è stato inserito nella Top 100 dei migliori film di sempre di Variety.

Miracolo sulla 34esima strada, il rimborso a 1500 spettatori insoddisfatti

Trattandosi di una nuova versione di un grande classico, il film avrebbe potuto attirare su di sé più critiche che applausi. Per questo, il giorno della sua uscita, la 20th Century Fox offrì un rimborso completo a tutti gli spettatori che si sarebbero detti insoddisfatti. Per quanto si conosca oggi solo il successo, Imdb riporta che circa 1500 persone chiesero indietro i loro soldi una volta fuori dalla sala.

Miracolo sulla 34esima strada, critica e incassi al botteghino

Al box office internazionale il film con Mara Wilson totalizzò circa 46 milioni di dollari, di cui 17 soltanto negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la critica, vanta sorprendentemente il 60 per cento di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Curiosamente, il Washington Post disse che difficilmente il film avrebbe riempito i palinsesti nel nuovo millennio. Almeno per quanto riguarda l’Italia, sbagliavano.