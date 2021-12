Il mio valzer di Natale stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Danza, musica e amore protagonisti della prima serata di Rai2. Stasera 24 dicembre alle 21,20 andrà infatti in onda Il mio valzer di Natale, film sentimentale del 2020 uscito per la tv americana. Nel cast Lacey Chabert, protagonista della serie Cinque in famiglia e della soap opera La valle dei pini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il mio valzer di Natale, trama e cast del film stasera 24 dicembre 2021 su Rai2

La trama de Il mio valzer di Natale segue le vicende di Avery (Lacey Chabert), avvocatessa di Manhattan che ha una relazione stabile con il fidanzato David (Jeremy Guilbaut). La donna non ha mai nascosto il sogno di sposarsi durante la notte di Natale e, nonostante i tanti impegni tra casa e lavoro, l’uomo decide di accontentarla. Per la sua giornata indimenticabile, Avery ha in mente un elegante valzer ma, dato che nessuno dei due promessi è un valido ballerino, decide di iscriversi a un corso di danza.

Tutto sembra procedere per il verso giusto fino a quando, a tre settimane dalle nozze, David decide di mettere la carriera al primo posto, trascurando la futura moglie che quindi lo lascia. Nonostante il brutto colpo, la donna prosegue con le sue lezioni di danza, grazie anche al supporto dell’istruttore Roman (Will Kemp). I progressi nel ballo non saranno però gli unici risvolti positivi del corso, dato che molto presto fra insegnante e allieva scoccherà una scintilla destinata a cambiare le loro vite.

Il mio valzer di Natale, qualche curiosità sul film stasera 24 dicembre 2021 su Rai2

In originale The Christmas Waltz, il film riprende una celebre canzone omonima di Frank Sinatra del 1954 e inserita anche in alcune pubblicazioni di Natale di The Voice. Tante poi le cover nel corso degli anni, tra cui anche una versione del 2012 di John Travolta e Olivia Newton-John, protagonisti di Grease. Per quanto riguarda il film Il mio valzer di Natale, la produzione ha dovuto affrontare alcuni intoppi durante la realizzazione del progetto. Poco prima di iniziare le riprese a Vancouver, infatti, la protagonista Lacey Chabert ha subito un brutto infortunio procurandosi una frattura a un piede.