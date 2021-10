Mio fratello rincorre i dinosauri, stasera su Rai1: Isabella Ragonese, carriera e vita privata dell’attrice

Stasera alle 21,25 Rai1 trasmetterà in prima visione Mio fratello rincorre i dinosauri, film di Stefano Cipani con Alessandro Gassmann. Le pellicola si ispira all’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, edito in Italia da Einaudi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mio fratello rincorre i dinosauri, trama e cast del film stasera 27 ottobre 2021 su Rai1

Mio fratello rincorre i dinosauri racconta la storia di Jack (Francesco Gheghi) e di suo fratello Gio (Lorenzo Sisto), affetto da sindrome di down. Sebbene i genitori, Davide (Alessandro Gassmann) e Katia (Isabella Ragonese) sappiano la verità, non la rivelano mai al figlio maggiore che inizialmente è convinto che il fratellino sia una sorta di supereroe. Solo con il tempo si imbatte nella realtà, scoprendo la menzogna a fine di bene dei genitori.

La sua vita è destinata a cambiare quando al liceo incontra Arianna (Arianna Bacheroni), della quale si innamora a prima vista. Per fare colpo su di lei, accetta di entrare nel suo gruppo di amici ma non ha mai il coraggio di rivelare il reale stato di salute del fratello. Si immerge dunque in un turbine di bugie che lo portano con le spalle al muro, tanto da incasinare la vita di tutta la famiglia.

Per la sua interpretazione, Isabella Ragonese ha ottenuto la nomination ai David di Donatello come Miglior attrice protagonista senza però aggiudicarsi la statuetta. Mio fratello rincorre i dinosauri ha vinto però il David Giovani, trofeo assegnato dal 1997 da una giuria di ragazzi del liceo e delle università.

Isabella Ragonese, carriera e vita privata della protagonista di Mio fratello rincorre i dinosauri stasera 27 ottobre 2021 su Rai1

Isabella Ragonese, la carriera professionale

Protagonista di Mio fratello rincorre i dinosauri è Isabella Ragonese, attrice palermitana nata il 19 maggio 1981. Dopo aver conseguito il diploma di recitazione presso la Scuola Teates del capoluogo siciliano, si è messa in luce nel corso di vari contest teatrali con opere di cui ha curato scrittura, direzione e interpretazione.

L’esordio cinematografico risale al 2006 grazie a Nuovomondo di Emanuele Crialese, che ha preceduto di poco la chiamata per Tutta la vita d’avanti di Paolo Virzì. Per quest’ultima performance l’attrice è stata candidata ai Nastri d’argento come Miglior attrice protagonista, senza vincere il premio. Per il primo trionfo ha dovuto aspettare il 2010 quando fu premiata per La nostra vita di Daniele Luchetti, per cui fu candidata anche ai David di Donatello. Nello stesso anno è stata anche madrina della Mostra di Venezia.

Fra gli ultimi lavori si ricorda Lei mi parla ancora, film di Pupi Avati che la vede nei panni della farmacista Rina Cavallini, madre di Vittorio Sgarbi. Non solo cinema, ma anche tanta tv. Isabella Ragonese ha infatti partecipato ad alcuni episodi de Il commissario Montalbano e Rocco Schiavone, oltre ad aver recitato nel videoclip di Luciano Ligabue per Il meglio deve ancora venire.

Isabella Ragonese, vita privata e social network

Per quanto riguarda la vita privata, Isabella Ragonese ha sempre preferito la privacy ma, secondo i rumors, attualmente sarebbe single. Nel corso della sua vita è stata però legata per cinque anni a Samuel Romano, frontman dei Subsonica ed ex giudice di X Factor. È grande amica di Marco Giallini, al cui fianco ha recitato nella fiction su Rocco Schiavone, ma ha sempre smentito potenziali flirt. L’attrice non ha nessun profilo social, a dimostrazione della sua riservatezza.