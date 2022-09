Minori, anziani, disabili: l’Italia spende un terzo della media europea

Emerge «la necessità di approvare la riforma organica di sistema dell’assistenza di lungo periodo, attesa da un ventennio e ora prevista dal Pnrr per la primavera 2023». A dirlo è un rapporto dell’Osservatorio Cnel, che evidenzia come minori, anziani e disabili italiani abbiano un terzo della spesa nel nostro Paese rispetto ai cittadini degli altri Paesi europei. I dati si riferiscono al 2019 e dimostrano una media dello 0,7% del Pil di spesa – incluse le compartecipazioni – rispetto al 2,1-2,2% della media europea.

Minori, anziani, disabili: quanto gli spetta

In tutt, l’importo è arrivato a 7,508 miliardi di euro, ma con l’inflazione che galoppa, la spesa reale diventa pari a quella di 10 anni prima, cioè del 2009. In più, l’andamento della spesa varia da Comune a Comune. A Bolzano si può arrivare anche a 583 euro pro capite, contro i soli 6 euro di Vibo Valentia. Stando agli ultimi dati, le famiglie con minori rappresentano il 37,9% della spesa. A seguire ci sono gli anziani, con il 26,8% e i disabili con il 17,2%.

Il sociale ha bisogno di riforme e di investimenti immediati e non è solo l’opinione di qualcuno. Infatti, per ottenere il denaro del PNRR, l’Italia si è impegnata anche in misure di sostegno alle categorie fragili entro il 2023. Se le riforme non arrivano, si potrebbe perdere il diritto a una parte dei famosi 209 miliardi ricevuti.

Le categorie fragili a rischio

Insomma, le categorie fragili e a rischio, stando ai dati, non devono solo pensare all’aumento delle bollette e a quello dei generi alimentari, ma devono fare i conti con una spesa ridimensionata nei servizi rispetto alle altre nazioni dell’Unione Europea.

La data del 2023 resta sul banco del prossimo Governo, che si insedierà entro dicembre dopo le elezioni del 25 settembre. I documenti delle riforme approvate andranno poi direttamente a Bruxelles per le verificarne la validità in vista dei nuovi fondi in arrivo.