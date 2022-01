Mino Raiola operato d’urgenza al San Raffaele di Milano

Mino Raiola è stato trasportato e operato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano. Una notizia che è circolata nell’immediato dopo pranzo, ma non si conoscono i motivi che hanno portato all’intervento. Il noto procuratore sportivo adesso è sotto osservazione. Ore delicate per la sua salute, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita secondo quanto rivelato da alcuni giornali online.

Mino Raiola, il procuratore dei campioni

Mino Raiola è uno dei procuratori più controversi, famosi e potenti nel mondo del calcio. Il 54enne di origini campane è cresciuto in Olanda, dove la sua famiglia emigrò negli anni ’60. Lì i suoi aprirono una pizzeria in cui, però, lui non ha mai lavorato. Gioca a calcio nelle giovanili dell’Haarlem, ma lascia il campo già a diciott’anni e a venti diventa responsabile del settore giovanile della società. Da lì in poi inizia la sua ascesa fino a diventare un agente FIFA. Raiola nel 1993 è il mediatore nella trattativa che porta all’Inter dall’Ajax un campione del calibro di Dennis Bergkamp. Poi, negli anni successivi, fa approdare in Italia anche Pavel Nedved. Nel corso degli anni la sua notorietà aumenta. Acquisisce le procure di Zlatan Ibrahimovic, Robinho, van Bommel e infine di Mario Balotelli. Più recenti i legami con Pogba, Donnarumma, Haaland, Verratti e De Ligt, i cui trasferimenti gli fruttano molti milioni di euro di percentuali e clausole.

Raiola: le reazioni dei social

Mino Raiola non è mai stato particolarmente amato dai tifosi, che spesso gli imputano gli addii dei propri beniamini. Un rapporto contrastante che lo ha visto contrapposto, ad esempio, ai tanti milanisti rimasti orfani del portiere Donnarumma, andato al Paris Saint Germain la scorsa estate. Qualcosa di simile, più recentemente, è successo anche con i tifosi della Juventus, che rischiano di perdere il difensore De Ligt. Secondo loro, a spingerlo lontano dal club bianconero e verso altri campionati, con il Barcellona in testa, sarebbe proprio il procuratore. La notizia del suo intervento d’urgenza ha scatenato le consuete reazioni social. Tanti gli auguri di pronta guarigione. Molte, però, anche le frasi contro il procuratore, nonostante le sue condizioni di salute.