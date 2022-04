Mino Raiola ricoverato al San Raffaele smentisce la sua morte con un tweet

«Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo». A parlare è Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele che all’Ansa commenta le voci sullo stato di salute del procuratore Mino Raiola, 54 anni, ricoverato nello stesso ospedale dove a gennaio scorso era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. Nel primo pomeriggio, infatti, era stata battuta la notizia della morte di Raiola. Smentita nel giro di qualche ora dal diretto interessato su Twitter dove il super procuratore si è detto «incazzato» per essere morto due volte in quattro mesi ed evidentemente «resuscitato».

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

Mino Raiola, il giallo dell’emergenza del 12 gennaio

Il 12 gennaio scorso si è diffusa la notizia dell’intervento chirurgico d’urgenza subito al San Raffaele da Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic, Balotelli, Donnarumma, Haaland e De Ligt, solo per citarne alcuni, è stato ricoverato e operato per un’emergenza medica di cui non è mai stata specificata l’entità. Dopo le indiscrezioni diffusesi rapidamente sui quotidiani, le condizioni del procuratore sembravano essersi assestate ed è rimasto ricoverato al San Raffaele di Milano sotto stretta osservazione dei medici. Poche ore più tardi, un tweet del suo staff sul suo profilo ufficiale recitava: «Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza».

Una carriera da incorniciare: Raiola il più potente dei procuratori

Secondo Forbes nel solo 2020 Mino Raiola ha fatturato 84,7 milioni di dollari, il 10 per cento circa di un giro d’affari complessivo di 847 milioni. Una ricchezza che è sempre andata di pari passo al potere. Tanto bravo quanto discusso, è profondamente amato dai suoi calciatori ma spesso poco apprezzato dai tifosi, come nel caso dei milanisti dopo l’addio di Donnarumma. Nato il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore, a solo un anno si trasferì con la famiglia a Haarlem, in Olanda. Prima pizzaiolo – da qui il soprannome che si porterà dietro per l’intera carriera – poi contabile del ristorante di famiglia, Raiola arrivò ad acquistare e rivendere un McDonald. La passione per il calcio lo spinse a farsi assumere come direttore sportivo della squadra della città. La leggenda parte da qui.

Dalla Intermezzo al colpo Nedved

Ma Raiola capisce che può sfruttare un altro settore, quello della cura dei trasferimenti. E così fonda la Intermezzo, un’agenzia con cui gestisce i calciatori olandesi in Italia, a partire da Brian Roy, che dall’Ajax passa al Foggia nel 1992. Poco dopo sarà l’interprete di Dennis Bergkamp nel passaggio all’Inter. Ma è con Pavel Nedved, portato alla Lazio, che la carriera di Raiola prende la piega giusta. Un vero colpo aver scovato un calciatore che poi, portato alla Juventus, vincerà il Pallone d’Oro.

Arrivano le procure di sempre più calciatori, su tutti un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic. Poi Balotelli, Donnarumma, Haaland, De Ligt: sono soltanto i nomi più grossi del suo portafoglio di campioni che gli hanno fatto guadagnare un capitale nel corso degli anni. Celebre il caso Pogba, con cui si è aggiudicato la commissione record di tutti i tempi. 26,154 milioni incassati nella trattativa per riportare il centrocampista francese dalla Juventus al Manchester United, in una trattativa complessiva da oltre 100 milioni.