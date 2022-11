«L’umiliazione un fattore di crescita»: bufera social sul ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, continua a proporre le proprie idee su come rilanciare la scuola italiana. Dopo le parole su come contrastare il bullismo in classe, ieri sono arrivate le esternazioni sul reddito di cittadinanza. Per lui la misura non dovrebbe essere concessa a chi non ha assolto l’obbligo scolastico. Oggi Valditara torna a parlare del reddito, analizzando soprattutto quello che definisce il «gap competitivo» tra l’Italia e gli altri Paesi. Per lui la colpa è delle troppe distrazioni, soprattutto generate dagli smartphone. Per questo la sua proposta è di non farli entrare in aula. Ma non è finita, perché oltre all’intervista, sui social rimbalza un suo intervento pubblico in cui ha dichiarato che «l’umiliazione è un fattore di crescita». E scoppia la bufera.

Valditara: «Via i cellulari dalle classi a lezione»

Il ministro dell’Istruzione e del merito è stato intervistato da Monica Setta all’interno del programma Il Confronto, in onda su Rai Italia e su Rai Due il sabato mattina alle 6.30. Secondo quanto filtrato sui media, Giuseppe Valditara avrebbe avanzato la proposta parlando di quanto sia rimasto indietro il sistema scolastico italiano. «Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione», quindi, per non distrarre troppo gli studenti che così si concentrerebbero sui libri. E sul reddito di cittadinanza ai giovani che non hanno ultimato la scuola ha rincarato la dose: «O colmano il gap o perdono il reddito».

Il ministro vuole «tornare al merito»

Valditara ha proseguito: «Bisogna tornare al merito ed in questa chiave la grande alleanza che propongo anche ad imprese e sindacati sarà un metodo essenziale per superare pure il gap competitivo di cui soffre l’istruzione tecnico professionale italiana rispetto ad altri paesi internazionali».

«Evviva l’umiliazione che è un fattore di crescita»

Ma ciò che ha davvero fatto scatenare i social non è l’intervista di oggi sulla Rai, ma un intervento pubblico del ministro dello scorso 21 novembre. Durante un evento a Milano, infatti, Valditara avrebbe parlato del contrasto al bullismo. «Ma se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori dalla scuola altri atti di teppismo, o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Di fronte ai suoi compagni è lui, lì, che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto. Da lì nasce la maturazione. Da lì nasce la responsabilizzazione».