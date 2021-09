Morto il ministro per le emergenze russo: ha tentato di salvare un cameraman nell’Artico

È morto Yevgeny Zinichev, ministro russo per le emergenze, durante un’intervista nell’Artico. L’uomo si sarebbe tuffato da una scogliera nel tentativo di salvare un cameraman che, a sua volta, era caduto durante la registrazione delle esercitazioni militari nella città di Norisk.

La morte del ministro Zinichev: la ricostruzione dei fatti

La giornalista Margarita Simonyan, dell’emittente statale RT, ha raccontato su Twitter come si sono svolti i fatti. «Lui e il cameraman erano in piedi – ha scritto sul social – sul bordo di una scogliera. Il cameraman è scivolato ed è caduto… Prima ancora che qualcuno capisse cosa è successo Zinichev si è buttato in acqua dopo il cameraman e si è schiantato contro una roccia sporgente».

La morte del ministro Zinichev: chi era

Il ministro delle emergenze è stato per un periodo governatore ad interim della regione di Kaliningrad. Da ministro era in una posizione di elevato prestigio: aveva infatti la responsabilità della gestione delle emergenze anche in ambito climatico, oltre che di altre catastrofi originate dall’uomo.