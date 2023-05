Il ministro della Cultura Sangiuliano contestato da un gruppo di studenti alla Federico II di Napoli

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, è stato contestato da studenti e associazioni all’Università Federico II, dov’è stato ospite del rettore Matteo Lorito e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Sandro Staiano. Il ministro ha tenuto la lectio su «Cultura di massa e politica culturale», parlando anche delle influenze culturali che ha subito durante la sua vita. Tutto ciò mentre fuori, un gruppo di studenti ha protestato con striscioni e cori. Hanno urlato, contro Sangiuliano, la frase: «Fuori i fascisti dall’Ateneo».

Sangiuliano: «Ispirato da Spadolini e Ronchey»

L’ex direttore del Tg2 ha dichiarato di ispirarsi a due predecessori: «Uno è Spadolini, che volle fortemente il ministero della Cultura, l’altro è Alberto Ronchey. Sono i modelli a cui vorrei ispirarmi». Poi ha parlato di futuro: «Nei grandi progetti finanziati dal Mic includeremo, come mi è stato chiesto dal sindaco di Napoli, il restauro del Maschio Angioino, che dopo gli interventi fatti anni fa si è un po’ degradato». E ancora: «Quando ho detto che l’Italia è una superpotenza culturale non ho voluto affermare una nozione di volontà di potenza. Io credo molto nella collaborazione internazionale, nell’interscambio della cultura e mi fa piacere che ci siano direttori stranieri che operano bene sul nostro territorio. Ma quando dico che l’Italia è una superpotenza culturale dico che noi dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli del grande patrimonio che il passato ci ha trasmesso. Noi siamo un unicum nello scenario globale perché la nostra storia ci consegna una sovrapposizione di civiltà».

La contestazione: «Sangiuliano rappresenta la destra estrema»

Marigliano.net racconta i dettagli della contestazione. Gli studenti avrebbero voluto portare uno striscione all’interno della facoltà ma sono stati respinti dalle forze dell’ordine e hanno dato vita alla propria protesta fuori dall’ateneo. In una nota gli studenti scrivono: «Crediamo che il rettore stia mettendo in campo un’operazione vergognosa, dando spazio all’interno della Federico II agli esponenti del governo più a destra della storia della Repubblica, è questa l’università che vogliamo? Gennaro Sangiuliano non soltanto è un rappresentante della destra più estrema e vile che questo paese abbia mai conosciuto, è anche quello che ha promosso più di altri il decreto così detto “ecovandali“, ci domandiamo che cosa ne sarà dei monumenti che il ministro dice di voler tutelare quando la crisi climatica si paleserà in tutti i suoi drammatici aspetti, come è accaduto e sta accadendo ora in Emilia Romagna».