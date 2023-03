Il ministero dell’Università cerca «15 esperti altamente specializzati a tempo pieno e a titolo gratuito»

Il ministero dell’Università e della Ricerca è diventato bersaglio, sui social network, di critiche dopo un bando pubblicato l’8 marzo scorso. Il Miur, guidato da Anna Maria Bernini, ministra in quota Forza Italia, ha infatti diramato un avviso pubblico con cui punta ad assumere 15 dipendenti, purché abbiano una «elevata specializzazione». Nulla di strano se non fosse che all’alta specializzazione non corrisponde alcuna gratificazione economica. Il personale ricercato, infatti, andrebbe a firmare un contratto di 18 mesi a tempo pieno, ma soprattutto a titolo gratuito.

Miur, 15 posizioni aperte ma a titolo gratuito

E così nell’avviso si legge che i 15 profili richiesti devono essere «esperti ad elevata specializzazione» e che saranno inseriti in un «nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca». Nell’articolo 1, al punto 3, poi viene specificato che «gli incarichi oggetto della presente procedura sono a titolo gratuito, prevedono un impegno a tempo pieno e avranno una durata pari a 18 mesi, prorogabili su richiesta del Ministero». Un bando destinato a far discutere e che si porrebbe, in questa forma, in contrapposizione a quelli che sono stati gli obiettivi dichiarati dal governo, per la lotta al lavoro precario e sottopagato. I termini per partecipare alla selezione si chiuderanno il prossimo 6 aprile.

Bernini su Medicina: «Rivedere i criteri di specializzazione»

La notizia arriva, tra l’altro, poche ore dopo l’intervento della stessa ministra Anna Maria Bernini in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico a Cagliari. Lì ha parlato di come «ad aprile i tempi saranno maturi», specificando che «avremo un’apertura agli studenti del 20-30 per cento nelle facoltà di medicina, non casuale, ma sulla base del mercato del lavoro». Poi ha spiegato: «Naturalmente dovremo anche rivedere i criteri delle scuole di specializzazione perché non possiamo poi permetterci che una volta ottenuta l’apertura, compatibilmente con le esigenze delle singole facoltà, ci sia un collo di bottiglia».