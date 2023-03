Il ministero dell’Università cerca «15 esperti a titolo gratuito», poi ritira il bando a causa di un errore tecnico

Il ministero dell’Università e della Ricerca è diventato bersaglio, sui social network, di critiche dopo un bando pubblicato l’8 marzo scorso. Il Mur, guidato da Anna Maria Bernini, ministra in quota Forza Italia, ricercava 15 dipendenti, con una «elevata specializzazione». Nulla di strano se non fosse che all’alta specializzazione non corrispondeva alcuna gratificazione economica. I candidati, infatti, avrebbero firmato un contratto di 18 mesi a tempo pieno, ma soprattutto a titolo gratuito.

Il ministero ritira l’avviso pubblico per un «errore tecnico»

In serata, con una nota, il ministero ha comunicato che l’avviso pubblico “per la selezione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di numero 15 esperti da inserire nel Nucleo di Coordinamento delle attività di analisi, di studio e di ricerca (N.C.A.R.) del MUR” è stato ritirato a causa di un errore tecnico nella sua stesura. «Il contenuto e i termini dell’avviso pubblico non rispecchiano la volontà e il modo di procedere del ministero», si legge nel comunicato, «che considera il lavoro comunque configurato un valore cui deve corrispondere sempre un’adeguata retribuzione».

Miur, 15 posizioni per esperti «a elevata specializzazione»

I 15 profili richiesti, «esperti a elevata specializzazione», dovevano essere inseriti in un «nucleo di coordinamento delle attività di analisi, studio e ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca». I termini per partecipare alla selezione si sarebbero chiusi il prossimo 6 aprile.