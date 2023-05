Mim, il nuovo logo fa discutere sui social: «Nostalgico e orribile»

Non c’è pace, sui social, per il governo Meloni. Dopo quello di Open to Meraviglia, un altro logo entra nel mirino delle critiche su Twitter e Facebook: quello del Ministero dell’Istruzione e del Merito di Giuseppe Valditara. Il nuovo logo non solo non piace, ma viene anche pesantemente criticato e attaccato dagli utenti, con sarcasmo e ironia, ma non solo. C’è infatti anche chi lo definisce «nostalgico», paragonando le due emme alle grafiche del Ventennio. Ma c’è anche chi parla di fantasmini, marche di latticini, distintivi visti dallo spioncino (e per questo dilatati e deformati) e anche un celato tifo per il Napoli neo scudettato, visti i colori bianco e azzurro e il tricolore in bella vista.

Il nuovo logo del Mim per i social è «orribile»

Immediati i paragoni con Open to Meraviglia, campagna ampiamente criticata anche da questo punto di vista dagli italiani. Una donna, ad esempio, scrive: «Dopo #opentomeraviglia pensavamo non potesse esserci nulla di peggio. È arrivato il nuovo logo del MIM. Qui l’unica cosa di cui meravigliarsi è come si possa riuscire a far qualcosa di così brutto e inutile. Ma questa operazione di marketing è costata qualcosa ai contribuenti?». C’è chi ci scherza su: «Un MIM di silenzio per l’istruzione». E il commento più diffuso su Twitter è: «Orribile».

«Il logo è come l’istruzione: un fantasma»

Tra i tanti che hanno commentato, anche volti noti dei social e elementi di spicco del mondo dei media e del marketing. Ad esempio Riccardo Pirrone, social media manager della celebre Taffo, che scrive: «Il nuovo logo del Mim, Ministero dell’Istruzione e del Merito, sembra un fantasma. L’istruzione fantasma, appunto». A commentare anche il vignettista Makkox, nome d’arte per Marco Dambrosio: «(in un contesto narrativo ogni cosa acquista un senso). ti suonano. chi e? siamo del MIM. posso vedere il distintivo? guardi dallo spioncino della porta e vedi questo».

Il nuovo logo del #MIM Ministero dell’istruzione e del Merito sembra un fantasma. L’istruzione fantasma appunto. pic.twitter.com/t7SyorStAu — Riccardo Pirrone ⚰️ (@RiccardoPirrone) May 16, 2023