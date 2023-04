Ministero dello Sport, Marco Bussetti nella squadra di Abodi

Da ministro a consigliere di ministro. Il titolare dello Sport, Andrea Abodi, ha voluto al suo fianco Marco Bussetti, ex ministro dell’Istruzione ai tempi del governo gialloverde M5s-Lega. In base all’aggiornamento dell’elenco degli incarichi di diretta collaborazione dei ministri, è spuntato proprio il nome di Bussetti, molto vicino al Carroccio e incasellato come giorgettiano. Il suo incarico non viene specificato ma è indicato semplicemente come ‘esperto’. Bussetti è arrivato nel gabinetto di Abodi a inizio anno, autorizzato dall’amministrazione di appartenenza. Dopo l’esperienza a viale Trastevere, era tornato a dirigere l’ufficio scolastico territoriale di Milano, lo stesso dove lavorava prima di approdare al ministero. Il compenso è fissato in 45 mila lordi l’anno. Nei mesi scorsi, proprio su Bussetti circolavano voci di un incarico in Sport e Salute, l’azienda pubblica che si occupa dello sviluppo della pratica sportiva in Italia considerata la vera cassaforte del settore. Ma alla fine non se ne fece nulla.

Bussetti, una carriera tra scuola e sport

Quale sarà l’apporto che Bussetti potrà dare ad Abodi (che ha sulla scrivania il dossier Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la candidatura dell’Italia per gli Europei di calcio del 2032 con un occhio anche alla questione stadi legata al Pnrr, di cui molto si è discusso in questi ultimi giorni) si vedrà. Ma non si può dire che Bussetti non abbia il pallino per lo sport. Diplomato Isef, laurea specialistica magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la carriera nella scuola come docente di educazione fisica. Nel 2001 ha vinto il concorso per coordinatore di educazione fisica e sportiva del Provveditorato agli studi di Varese. Non solo: il suo curriculum è pieno di riferimenti allo sport, essendo stato tra le altre cose componente della Commissione organizzatrice nazionale dei Giochi sportivi studenteschi e docente al master universitario ‘Sport management, marketing and sociology’.

Nel team di Abodi anche l’ex sindaco di Verona Sboarina e l’ex assessore capitolino Frongia

Ma Bussetti non è il solo nome noto che Abodi ha voluto al suo fianco. Sempre come ‘esperto’ è entrato al ministero anche l’ex sindaco di Verona, Federico Sboarina. Un risarcimento vista l’inattesa sconfitta alle Amministrative dello scorso anno proprio contro uno sportivo, l’ex calciatore Damiano Tommasi? Chissà. E ancora, al ministero con il ruolo di vice capo di gabinetto c’è anche Daniele Frongia, ex assessore allo Sport nella Giunta capitolina di Virginia Raggi.