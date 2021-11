Minions stasera 27 novembre su Italia 1: cinque curiosità sul film

Stasera 27 novembre, alle 21,20 su Italia 1, arriva tutta la comicità dei Minions. Nato come spin-off di Cattivissimo Me, il film d’animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda ha sin da subito riscosso un incredibile successo in termini di pubblico e critica, portando alla realizzazione di un sequel, previsto per il 2022. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Minions, il film animato in onda stasera 27 novembre 2021 su Italia 1

I Minions esistono da sempre ed hanno un unico scopo nella vita: essere alle dipendenze del padrone più cattivo e spietato del pianeta. Attraverso differenti epoche, queste simpatiche creature gialle hanno servito T-Rex, un uomo preistorico, un faraone dell’antico Egitto, il conte Dracula e persino Napoleone, tutti accomunati da una fine nefasta. I piccoli esserini, infatti, per via della loro goffaggine causano di volta in volta, seppur in maniera accidentale, la morte del loro sovrano. Visti i danni combinati nei secoli, l’unica soluzione appare quella di trasferirsi in una grotta sperduta nell’Artide.

Protagonisti del film sono i tre amici Kevin, Stuart e Bob. I tre, stanchi di vivere senza una ragione precisa, intraprendono un lungo viaggio fino a New York alla ricerca di un nuovo padrone. Rimasti accidentalmente chiusi in un centro commerciale, scoprono l’esistenza di Expo-Cattivi, raduno di criminali a Orlando nel quale si riuniscono i più grandi supercattivi della Terra. Ci sarà anche Scarlett Sterminator, la più grande in assoluto.

Ricco il cast di doppiatori, che vanta anche grandi celebrità di Hollywood. In lingua originale recitano infatti, tra gli altri, Sandra Bullock nei panni di Sterminator, Michael Keaton in quelli del criminale Walter Nelson, Jennifer Saunders in quelli della Regina d’Inghilterra Elisabetta II e Geoffrey Rush, voce narrante del film.

Minions, 5 curiosità sul film

Minions, una lingua con gli idiomi più disparati

I protagonisti del film sono caratterizzati, più che da ogni altra cosa, da una parlata molto buffa e intraducibile. Per la sua realizzazione, i produttori hanno deciso di mixare numerose lingue differenti, tra cui l’italiano, l’inglese, le lingue ispaniche, ma anche l’ebraico e il malese.

Minions, l’omaggio a Andy Warhol e alle rockstar

La perfida Scarlett Sterminator possiede numerose collezioni di dipinti. Fra questi è possibile vederne una dell’artista Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans. Realizzata nel 1962, si compone di 32 tele raffiguranti tutte le varietà della zuppa Campbell, allora in commercio e molto in voga. Attualmente, l’intera collezione è conservata all’interno del Museum of Modern Art di New York (MOMA). Grandi anche gli omaggi alle rockstar, tra cui i Van Halen e Jimi Hendrix, di cui si intravede la chitarra di Purple Haze.

Minions, una voce per 899 personaggi

Nel corso del film, è possibile contare 899 Minions differenti avvicendarsi sullo schermo. Tutti loro hanno la voce di Pierre Coffin, che ricopre anche il ruolo di regista del progetto. Il cineasta ha infatti registrato le sequenze singolarmente e cercando di dar loro originalità e spessore, facendo sembrare che si tratti di voci diverse.

Minions, il sequel con Van Damme e Lungren

Rimandato a causa della pandemia, il sequel Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo uscità l’1 luglio 2022. La trama ruoterà attorno all’adolescente Gru che, assieme ai protagonisti del primo capitolo, intende far parte dei Malefici 6, gruppo che possa riunire i sei Minions più cattivi di tutti. Nel cast, figureranno anche le voci di Jean-Claude Van Damme, Danny Trejo e Dolph Lundgren.

Minions, al botteghino è il terzo miglior incasso di sempre per un film animato

In termini di biglietti venduti, Minions ha rappresentato uno dei più grandi successi della storia del cinema animato. Con un totale pari a 1,1 miliardi di dollari al box office globale, rappresenta il terzo miglior incasso di sempre per un film d’animazione, dietro a Frozen – Il regno di ghiaccio e Gli Incredibili 2. A livello generale, si è piazzato al 17esimo posto dei film più remunerativi della storia del cinema.