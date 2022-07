Cos’è #gentleminions, la challenge di TikTok che sta causando disordini nel Regno Unito

I Minions hanno trovato i loro veri supercattivi: il pubblico. In Usa e Regno Unito è da poco uscito il secondo capitolo della serie spin off di Cattivissimo Me con protagoniste le piccole creaturine gialle. A far notizia è però una challenge di TikTok che sta creando un vero e proprio caos nei cinema britannici. Con l’hashtag #gentleminions, migliaia di adolescenti in giacca e cravatta stanno riempiendo le sale inglesi disturbando il pubblico, composto in gran parte da bambini. Per questo, diverse catene di distribuzione hanno deciso da oggi di vietare l’ingresso a tutti coloro che si presenteranno con un completo elegante.

Minions 2, cos’è la challenge di TikTok #gentleminions che spopola fra i giovanissimi

Sin dall’uscita del film, gli adolescenti hanno dato vita a una challenge davvero singolare. La sfida consiste nell’andare al cinema in gruppo, rigorosamente vestiti in giacca e cravatta. Una volta entrati, dopo aver tributato le locandine con inchini e omaggi, è necessario applaudire alcune scene, documentando tutto in un video con l’hashtag #gentleminions. La tendenza, all’inizio sporadica e rispettosa, aveva anche ottenuto l’approvazione della Universal Pictures, che distribuisce la pellicola. «A tutti quelli che si presentano in giacca e cravatta, vi vediamo e vi amiamo», aveva postato su Twitter. Negli ultimi giorni però la challenge ha assunto toni decisamente diversi. Decine di famiglie hanno chiesto il rimborso del biglietto poiché disturbate dagli schiamazzi continui. I bambini, fan dei Minions, hanno iniziato a piangere poiché non riuscivano a godersi la visione.

Immediata la risposta dei cinema nel Regno Unito. Molte sale hanno deciso di vietare l’ingresso a tutti coloro che si presenteranno in giacca e cravatta. La challenge di TikTok per Minions 2 ha causato forti perdite economiche ai cinema britannici per via dei rimborsi e degli spettacoli annullati. «È stato davvero straziante», si è sfogato con la Bbc Daniel Phillips-Smith, manager di Mallard Cinema. «Molte famiglie hanno minacciato di non tornare più, mentre altre hanno fatto dietrofront prima del botteghino». Divieti anche agli ingressi dei cinema Odeon, come documentano diversi post sui social. «A causa dei disordini, in alcuni casi abbiamo limitato l’accesso», ha detto un membro dello staff. Non mancano però sporadici casi in cui la proiezione si è svolta senza problemi. «Un gruppo di adolescenti è stato educato e anche divertente», ha detto una signora del Surrey. «Hanno fatto posto ai miei figli vicino ai cartelloni per una foto».

L’uscita del film in Italia e i record di incassi negli Usa

Minions 2 uscirà in Italia il prossimo 18 agosto, ma sta già abbattendo tutti i record nel mondo. Disponibile in 61 Paesi, ha totalizzato oltre 200 milioni di dollari, di cui 129 solo negli Stati Uniti. Si tratta del miglior esordio post pandemia, ma anche di uno dei più alti di sempre. Minions 2: Come gru diventa cattivissimo, questo il titolo italiano completo della pellicola, riporta in scena le avventure di Kevin, Stuart e Bob. Sempre alla ricerca di un supercattivo da servire, si imbattono nel giovane Felonius Gru, che in italiano avrà la voce di Max Giusti. Il ragazzino vuole entrare nell’eslcusivo club dei Malefici 6, gruppo di villain che intende dominare la Terra.