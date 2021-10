Minigonne vietate in città, la risposta del sindaco di Terni

«È fatto divieto a chiunque di mantenere un abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione». Recita così l’ordinanza firmata dal sindaco di Terni, Leonardo Latini, che sta facendo molto discutere nella città umbra. L’abbigliamento indecoroso citato nel provvedimento, infatti, comprende minigonne e scollature, così come generici «saluti allusivi», sanzionati con multe fino a 500 euro. Secondo gli oppositori del primo cittadino leghista, invece di combattere il degrado urbano di Terni l’ordinanza metterebbe sullo stesso piano prostitute e donne che indossano abiti succinti. La risposta di Latini non si è fatta attendere.

Terni, le critiche all’ordinanza

Gonna corta quanto? E scollatura di che ampiezza? Nella vita di tutti i giorni, il limite più che nei centimetri sta nel buonsenso, al netto del pudore che è soggettivo. «No, non siamo in Afghanistan sotto il regime talebano ma in Umbria», ha scritto in una nota la senatrice del M5s Emma Pavanelli: «Il sindaco di Terni emana un’ordinanza che impone alle donne il divieto di abbigliamento provocante, pena l’equiparazione a prostitute».

Terni, la risposta del sindaco

«Se si legge il provvedimento attentamente e con uno spirito laico ci si accorge che non è vietato alcun tipo di abbigliamento particolare da parte di nessuno, ma che c’è solamente la volontà di contrastare un fenomeno», ha ribattuto il sindaco Latini: «Occorre leggere bene e non estrapolare singole parole, perché altrimenti si rischia di strumentalizzare il tutto». La polemica, spiega il primo cittadino leghista, riguarda un’ordinanza che è stata adottata la prima volta il 24 luglio dello scorso anno, poi prorogata e reiterata nel momento in cui c’è stata una recrudescenza del fenomeno: «Di ordinanze come questa ce ne sono a decine in Italia e sono state sostanzialmente adottate da sindaci di centrodestra e di centrosinistra. Sembra più che altro ci si concentri nella polemica solo su una parte politica, piuttosto che andare a vedere se quei provvedimenti sono stati adottati per contrastare lo sfruttamento della prostituzione, o andare a valutare l’utilità di simili strumenti per le Forze dell’Ordine». Su tre condotte vietate dell’ordinanza, sottolinea Latini, due riguardano infatti i clienti.