Ue, 13 Paesi firmano il documento per i mini reattori nucleari: c’è anche l’Italia

Anche l’Italia ha detto sì, insieme ad altri 12 Paesi dell’Unione Europea, al documento con cui il gruppo chiede «un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari» e promuove «la ricerca e l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati». La richiesta è stata sottoscritta da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. A questi stati si aggiungono Italia, Belgio e Paesi Bassi, che hanno firmato in qualità di Paesi osservatori. Degli Small Modular Reactors, i piccoli reattori modulari di cui parla il documento, si parla ormai da tempo.

Cosa sono i reattori modulari di cui parla il documento

Gli Smr, Small Modular Reactors, sono reattori a fissione nucleare molto più piccoli di quelli tradizionali e veicolano una potenza elettrica inferiore ai 300 MW, poco più di un quarto di quanto produce un reattore tradizionale. Ne esistono di diverse tipologie, ma tutte hanno una caratteristiche ben precisa che ha portato i 13 Paesi a dire sì: le dimensioni. Si tratta di cilindri di metallo grandi come due container, al cui interno viene inserito il nocciolo del combustibile e il generatore di vapore. Con il calore del nocciolo viene trasformata acqua in vapore, azionando così una turbina esterna e producendo energia tramite un alternatore. Un ciclo che poi ricomincia non appena l’acqua si raffredda, poiché rientra nello stesso reattore.

Tra i vantaggi la riduzione dei costi e la modularità

Se ne parla ormai da anni e gli esperti concordano su quali siano i vantaggi di questa tecnologia. Su tutti, i cilindri possono essere assemblati e trasportati sul posto, riducendo di molto i costi e raggiungendo qualsiasi luogo. Inoltre, i reattori sono modulari, ciò significa che con l’aggiunta di vari moduli si aumenta la potenza in base alle esigenze. E ancora: l’acqua e il vapore si muovono da soli grazie alle ridotte dimensioni, senza pompe che devono veicolarle e che potrebbero guastarle. E infine utilizzano combustibili che durano di più, tanto da poter lavorare per 7 anni senza rifornimento e alcuni impianti addirittura raggiungono i 30 anni.

