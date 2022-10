Minatore porta il figlio alla partita di basket coperto di carbone: la foto virale

Un minatore, ancora coperto di carbone, ha deciso di portare il figlio alla partita di basket dei Kentucky Wildcats ed è stato immortalato in una foto. L’immagine ha fatto il giro del web ed ha commosso l’America. Anche l’allenatore dei Wildcats John Calipari ha voluto condividere la foto e ha premiato il padre con il bambino.

Il minatore che ha portato il figlio alla partita di basket

Una partita di beneficenza, quella tra i Kentucky Wildcats e i rivali della vicina Pikeville, molto famosa ma che è diventata ancora più famosa per la foto del minatore ancora sporco di carbone che ha accompagnato il figlio alla partita. Il minatore aveva l’aria stanca e sembrava essere arrivato al palazzetto direttamente dal lavoro. Inoltre, come si è potuto notare dalla foto il motivo principale della sua partecipazione come spettatore era per accompagnare suo figlio, desideroso di ammirare gli atleti sul parquet.

A far diventare quest’evento una situazione nazionale ci ha pensato l’allenatore dei Wildcats John Calipari. Calipari, una leggenda del basket universitario e un personaggio influente nel mondo dello sport statunitense ha condiviso la foto sul proprio profilo Facebook e ha fatto i complimenti all’uomo.

Le parole dell’uomo e il regalo di coach Calipari

Coach Calipari ha speso belle parole per il minatore che ha accompagnato suo figlio alla partita: «Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, nella West Virginia, quindi questa foto è roba di casa Da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno di lavoro quest’uomo ha corso per venire a guardare la nostra squadra con suo figlio. Non so chi sia, ma ho i biglietti per lui e la sua famiglia alla Rupp Arena per essere trattati come VIP!».

Calipari ha scoperto anche che l’uomo si chiama Micheal McGuire ed è un minatore di carbone di Pikeville. Queste sono state le parole dell’uomo: «O andavo direttamente lì o saltavo metà partita per andare a casa a fare una doccia e tutto il resto». Ora il minatore è una celebrità e ha dichiarato: «Quando sono uscito e l’ho appreso mentre tornavo a casa, non potevo credere che fosse vero».