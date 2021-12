MinaCelentano stasera su Rai 1: cosa sapere sullo speciale in onda alle 23.45

La seconda serata di Rai 1 propone MinaCelentano, in onda stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, a partire dalle 23.45. Pino Strabioli e un ricco parterre di ospiti accompagneranno i telespettatori in un viaggio attraverso le tappe delle incredibili carriere di Mina e Adriano Celentano, intrecciate sin dagli esordi. Due ribelli, due voci uniche nel panorama musicale italiano che, nel 1998, decidevano di collaborare per il primo disco in studio e, quest’anno, a quasi 25 anni da quella prima volta, sono ritornati a cantare insieme nel brano Niente è andato perso, uscito lo scorso 26 novembre e parte dell’album MinaCelentano – The Complete Recordings. Una raccolta dei loro indimenticabili duetti, da Brivido Felino a Se mi ami davvero, da Acqua e sale ad Amami amami.

MinaCelentano: le cose da sapere sullo speciale in onda stasera su Rai 1 alle 23.45

MinaCelentano: di cosa si parlerà nel programma

In diretta dalla storica Sala M di via Asiago, Strabioli ripercorrerà la storia di questa collaborazione ventennale, mostrando materiale d’archivio, video inediti e testimonianze di colleghi e collaboratori. Ad accompagnarlo Massimiliano Pani, musicista, arrangiatore e produttore, nonché figlio di Mina. Sarà proprio lui a svelare aneddoti e dietro le quinte di un sodalizio musicale che ha reso grande, anche all’estero, il cantautorato nostrano, e di un’amicizia che dura ormai da quasi mezzo secolo. Nonostante l’assenza fisica dalle scene. «Sono due personaggi senza tempo ma che sono dentro al tempo di ciascuno di noi», ha commentato Strabioli ai microfoni di AdnKronos, «Una coppia irripetibile. Lei assente dal 1978 e lui che appare e scompare. Vogliamo raccontarli attraverso gli altri, la gente che li ha conosciuti, li ha vissuti e ha avuto la fortuna di lavorare con loro».

MinaCelentano: tutti gli ospiti della serata

Oltre a Pani, faranno la loro comparsa anche Claudia Mori, storica compagna del Molleggiato, in collegamento video; il maestro Celso Valli, che ha lavorato coi due artisti al disco Le Migliori, il giornalista musicale Vincenzo Mollica, testimone e narratore delle voci più belle della musica del nostro Paese, e il regista Ferzan Ozpetek.