Anticipazioni Mina Settembre, stasera su Rai 1: trama e cast della prima puntata

In attesa della messa in onda dei nuovi episodi, prevista presumibilmente per l’autunno, Rai 1 ripropone la prima stagione di Mina Settembre, in onda a partire da questa sera, domenica 29 maggio 2022 alle 21.25. Diretta da Tiziana Aristarco, il dramedy sentimentale è liberamente ispirato ai racconti di Maurizio De Giovanni che hanno come protagonista proprio l’omonima assistente sociale, costantemente divisa tra complicati casi da seguire e turbe sentimentali da risolvere.

Mina Settembre: cosa sapere sulla fiction in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Mina Settembre: la trama

Gelsomina Settembre, detta Mina, abita a Napoli e fa l’assistente sociale in un consultorio familiare nel centro storico della città. Dopo la separazione dal marito magistrato Claudio De Carolis, è costretta a ritornare sui suoi passi e a condividere nuovamente l’appartamento con l’oppressiva madre Olga. Nonostante la sua situazione personale non sia delle migliori, ogni giorno, per lavoro e per inclinazione caratteriale, si mette a disposizione delle persone che si rivolgono a lei in cerca di un supporto psicologico e di un volto amico. Una vera e propria missione che condivide con Domenica Gambardella, nuovo ginecologo della struttura, e il portinaio Rudy Trapanese. Oltre che con le sue amiche storiche, Irene e Titti che, in una routine quotidiana confusa e problematica, non le fanno mai mancare il loro sostegno.

Mina Settembre: il cast

Accanto a Serena Rossi nei panni di Mina Settembre, nel cast troviamo anche Giuseppe Zeno (Domenico Gambardella), Giorgio Pasotti (Claudio De Carolis), Valentina D’Agostino (Titti Ferrari D’Aragone), Christiane Filangieri (Irene), Nando Paone (Rudy Trapanese), Davide Devenuto (Paolo), Michele Rosiello (Giordano), Ruben Rigillo (Vittorio Settembre), Susy Del Giudice (Sonia / Nunzia), Francesco Di Napoli (Gianluca), Primo Reggiani (Max), Massimo Wertmuller (il generale), Rosalia Porcaro (Rosaria) e Marina Confalone (Olga).

Mina Settembre: le anticipazioni sulla prima puntata

Nel primo dei due episodi di stasera, Un giorno di Settembre a Dicembre, il Natale è ormai imminente e la vita di Mina è completamente stravolta. Separata da poco dal marito, dopo aver scoperto un tradimento, la donna cerca rifugio e conforto dalla sua migliore amica Titti prima di capire che è arrivato il momento di rimettersi in piedi e trovare una nuova sistemazione. Nel secondo, invece, My Fair Lord, un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo e solo l’intervento di Mina e Domenico riesce a bloccarlo. Rientrato l’allarme, resta un grosso problema da risolvere: trovare lavoro all’aspirante suicida, un padre di famiglia tormentato dai fallimenti e dal rischio di perdere l’affidamento dei figli.

Mina Settembre: dove guardare la serie

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, Mina Settembre è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.