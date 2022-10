Mina Settembre 2 stasera su Rai1: trama e cast della prima puntata

Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione, torna su Rai1 Mina Settembre con la seconda tornata di episodi. Stasera 2 ottobre alle 21.25 andrà in onda il primo di sei appuntamenti per un totale di 12 puntate. Protagonista sarà ancora l’assistente sociale nel Rione Sanità di Napoli, che cerca di rimettere insieme la sua vita senza dimenticare l’aiuto verso il prossimo. Alla fine della prima stagione, Mina aveva scoperto che la sua migliore amica Irene era stata amante di suo padre e che suo figlio Gianluca era frutto proprio di tale relazione. Nel cast Serena Rossi nei panni della protagonista e Christiane Filangieri, che riprende il ruolo di Irene. Torneranno anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Valentina D’Agostino e Marisa Laurito. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Mina Settembre 2, trama e cast degli episodi stasera 2 ottobre 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera 2 ottobre, Una seconda possibiltà, vede Mina (Serena Rossi) e Gianluca (Francesco Di Napoli) in vacanza assieme. I due hanno deciso di prendere un po’ di tempo per loro stessi a Procida dopo la sconvolgente scoperta che ha cambiato le loro vite. Gianluca si è infatti rivelato essere fratellastro di Mina, in quanto figlio dell’unione clandestina fra la madre Irene e il padre della protagonista. L’idillio però non dura a lungo, perché i due ricevono la notizia di un attentato a Claudio (Giorgio Pasotti), ex marito di Mina. Rientrano subito a Napoli, dove lo ritrovano in ospedale ma in condizioni stabili. Mina si rende conto così che forse, nonostante le incomprensioni, il suo rapporto con Claudio potrebbe meritare una seconda chance. Quando Olga (Marina Confalone), madre della donna, parte per una crociera intorno al mondo, sembra presentarsi l’occasione giusta per riprovarci.

Una vita ingarbugliata, due uomini nel cuore e tante persone che hanno bisogno del suo aiuto.

Nella seconda puntata, Non va tutto bene, Mina si avvicina a una ragazza di nome Valeria. Per combattere i suoi problemi di peso, quest’ultima ha iniziato a indossare abiti succinti, rovinando così le sue esperienze con l’altro sesso. Intanto, il rapporto fra la protagonista e il collega Domenico (Giuseppe Zeno) non procede a gonfie vele tanto che la donna si rivolge a una psicoterapeuta, Giulia (Antonia Liskova). Visti gli sviluppi recenti, infatti, ha perso la possibilità di sfogarsi con l’amica Irene. Sperando di risollevare il morale di tutti, Claudio invita per una cena proprio l’ex amica di Mina oltre agli amici Paolo (Davide Devenuto), Titti (Valentina D’Agostino) e Giordano (Michele Rosiello). Improvvisamente, zia Rosa (Marisa Laurito) piomba a casa e con una sua gaffe manda in fumo ogni progresso.