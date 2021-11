Mina e Celentano, i duetti più belli

Esce il 26 novembre The Complete Recordings, cofanetto con tutte le canzoni registrate insieme da Mina e Adriano Celentano, la coppia d’oro della musica italiana che torna insieme ancora una volta. La collaborazione tra i due artisti, due mostri sacri della nostra canzone, è iniziata nel 1998 con l’album di inediti Mina Celentano, è proseguita poi nel 2016 con Le Migliori, a cui ha fatto seguito nel 2017 il cofanetto Tutte le migliori. Adesso eccone un altro, che raccoglie le registrazioni in studio dei duetti della coppia, compreso il nuovo inedito Niente è andato perso (scritto da Fabio Ilacqua), inciso proprio per quest’occasione, a coronamento del sodalizio artistico delle due leggende. Ecco le canzoni più famose targate Mina-Celentano.

Mina e Celentano: Acqua e sale

È Acqua e sale il duetto tra Mina e Celentano più famoso, amato e cantato. Scritto dagli Audio 2, il brano è stato lanciato come singolo il 14 maggio 1998, come primo estratto dall’album Mina Celentano. La canzone è costruita come una doppia riflessione su una storia d’amore abbastanza tribolata, come bere “acqua e sale”, appunto, di cui i partner non riescono però a fare a meno. Il brano è stato rivisito in spagnolo da Miguel Bosè, che l’ha chiamato Agua Y Sal.



Mina e Celentano: Brivido felino

Secondo estratto da Mina Celentano, Brivido felino stato scritto da Paolo Audino e Stefano Cenci. Parla della sintonia amoroso di una coppia, in cui lei sospetta di essere l’unica a cercare ancora momenti di passione, per scoprire invece che anche l’uomo è in cerca della stessa cosa. Da brividi… felini.



Mina e Celentano: Amami amami

Brano di stampo elettro-mediorientale e con richiami al tango argentino, è stato composto dall’artista israeliano Idan Raichel: nei fatti è una reinterpretazione della sua canzone Ma’agalim (Circles), con testo scritto a quattro mani con Riccardo Sinigallia. Amami amami è stata pubblicata il 21 ottobre 2016.



Mina e Celentano: Se mi ami davvero

Pubblicata il 23 giugno 2017 come quarto estratto dall’album Le migliori, Se mi ami davvero è stata scritta da Mondo Marcio e contiene una parte rap interpretata da Celentano. Il videoclip ha come protagonisti lo Carlo Verdone e Geppi Cucciari.



Mina e Celentano: Eva

Unico inedito della raccolta Tutte le migliori, Eva ha un testo che gioca con il biblico peccato originale, raffigurato dalla prima donna, appunto, che rappresenta la causa di una colpa, un ricordo lontano a cui imputare l’attuale infelicità