Mimmo Lucano, chiesta in Appello una condanna a 10 anni e 5 mesi

Adriana Fimiani e Antonio Giuttari, sostituti procuratori generali della Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno chiesto una condanna a dieci anni e cinque mesi di reclusione per Mimmo Lucano nell’ambito del cosiddetto processo Xenia, nato da un’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti a Riace. In primo grado, l’ex sindaco del piccolo paese della Locride era stato condannato a tredici anni e due mesi di carcere.

Mimmo Lucano, la pg chiede una condanna a dieci anni

Secondo l’accusa, l’uomo è colpevole di una serie di reati che vanno dal peculato all’abuso d’ufficio fino all’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Procura generale ha chiesto una pena inferiore rispetto a quella inflitta dal Tribunale di Locri nel primo processo domandando l’assoluzione per un capo di imputazione e la prescrizione per due. Ha inoltre chiesto la condanna per altri 15 imputati.

«È stata una requisitoria serena e pacata. In parte, i sostituti procuratori generali hanno condiviso quanto sollevato da noi come difesa di Mimmo Lucano in contrasto con la sentenza di primo grado. Su altri punti non condividiamo sia le richieste di condanna che le motivazioni», ha commentato l’avvocato ed europarlamentare Giuliano Pisapia che nel processo difende l’ex sindaco calabrese. «Aspetteremo l’esito della Corte d’Appello», sono state invece le parole dell’altro avvocato di Lucano, Andrea D’Acqua.

L’ex sindaco di Riace punta all’assoluzione

Nella precedente udienza, la Corte d’Appello presieduta da Giancarlo Bianchi aveva ammesso l’acquisizione agli atti del processo, con il parere favorevole della pubblica accusa, della perizia redatta dal consulente della difesa Antonio Milicia. Su incarico dei legali di Lucano, quest’ultimo aveva trascritto il contenuto di cinque intercettazioni mai entrate negli atti del procedimento di primo grado che, secondo gli avvocati difensori, proverebbero «l’insussistenza di metà processo».

In questi giorni, Mimmo Lucano ha ripetuto di non voler puntare ad uno sconto di pena ma all’assoluzione. Nel primo processo, la condanna inflittagli è stata quasi il doppio rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero di Locri, secondo il quale all’ex sindaco calabrese avrebbero dovuto essere comminati 7 anni e 11 mesi.