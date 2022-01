Milo Ventimiglia chi è: carriera e vita privata dell’attore di Attraverso i miei occhi stasera su Canale 5

Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried saranno i protagonisti, stasera 25 gennaio alle 21,40 su Canale 5, di Attraverso i miei occhi. Diretto nel 2019 da Simon Curtis, il film vanta nel cast anche la presenza di Kevin Costner che, nella versione originale, doppia il cane Enzo. In italiano, a prestargli la voce è Gigi Proietti. Il lungometraggio sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Attraverso i miei occhi, trama e cast del film stasera 25 gennaio 2022 su Canale 5

La storia, che si basa sul romanzo L’arte di correre sotto la pioggia di Garth Stein, ruota intorno al pilota di corse Danny (Milo Ventimiglia). A raccontarla è però il suo cane, il Golden Retriever Enzo (con la voce di Gigi Proietti, appunto), che ancora cucciolo ha stretto un legame indissolubile con il suo padrone. Lo ha infatti visto crescere, vincere le sue prime gare, diventare insegnante per giovani piloti e innamorarsi di Eva (Amanda Seyfried). Enzo è sempre stato lì, anche alla nascita della primogenita della coppia, Zoe.

A un certo punto, Danny scopre di avere una brutta malattia. In crisi sia psicologica che fisica, Danny trova conforto esclusivamente in Enzo, sempre pronto, a modo suo, a sostenere l’amico. Rimanendo al suo fianco, il cane gli infonderà la forza necessaria per non lasciarsi andare, anche quando tutto sembrerà perduto.

Milo Ventimiglia, carriera e vita privata del protagonista di Attraverso i miei occhi

Milo Ventimiglia, carriera professionale

Protagonista del film è Milo Ventimiglia, attore statunitense con origini siciliane. Classe 1977, è nato ad Anaheim, in California, dove ha mosso i primi passi nella recitazione. Ha iniziato i suoi studi al Conservatorio teatrale di San Francisco prima di laurearsi a Los Angeles. L’esordio come attore risale al 1995, quando ottenne una parte minore nella sitcom Willy – Il principe di Bel Air con Will Smith. Ha poi recitato, sempre come personaggio secondario, in Sabrina – Vita da strega, CSI – Scena del crimine e Law & Order.

Il successo è giunto però all’alba del nuovo millennio, con la parte di Jess Mariano in Una mamma per amica. Negli anni successivi ha recitato in American Dreams e nel film Rocky Balboa, sesto capitolo della saga, dove ha vestito i panni del figlio del protagonista. Nel 2016 è poi entrato nel cast della pluripremiata serie This Is Us, per la quale ha ottenuto tre nomination agli Emmy Awards come “Miglior attore protagonista”. Dallo scorso gennaio ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Milo Ventimiglia, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Milo Ventimiglia ha avuto una relazione con Alexis Bledel, conosciuta sul set di Una mamma per amica. I due sono stati insieme dal 2002 al 2006 e alla loro rottura, Milo ha iniziato a frequentare la collega Hayden Panettiere, con cui si è però lasciato nel 2009. Da cinque anni ha una relazione con Kelly Egarian, impegnata nel settore della moda. Attivo sui social, ha un account Instagram con 2,4 milioni di follower dove pubblica scatti sui set e foto personali.