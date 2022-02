Milo Infante, chi sono la moglie e il figlio? Tutto sulla sua vita privata

Giornalista, conduttore e autore televisivo, Milo Infante è attualmente il presentatore del talk di approfondimento Ore 14 in onda ogni pomeriggio su Rai Due: vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla sua vita privata scoprendo chi sono moglie e figlio.

Milo Infante: chi è

Nato nel 1968 e giornalista professionista dal 1996, sin da giovane si è occupato principalmente di cronaca collaborando con Corriere della Sera, La Notte, Il Giorno e L’Indipendente. Il debutto in televisione è avvenuto su Telelombardia (1997), a cui ha fatto seguito il lavoro presso Antennatre (2001) prima dello sbarco in Rai avvenuto nel 2003. Il primo programma condotto nell’azienda di stato è stato L’Italia sul 2, dapprima affiancando Monica Leofreddi e poi Roberta Lanfranchi. Sempre con la prima ha condotto su Rai Due Le ferite d’Italia e Il pomeriggio di Wild West.

Dopo aver presentato altri format, tra cui Insieme sul Due, Pomeriggio sul 2 e Senza peccato, dal 26 ottobre 2020 conduce Ore 14, un programma che racconta la società vista attraverso gli occhi di ragazzi e ragazze chiamati ad essere protagonisti del dibattito.

Milo Infante: moglie e figlio

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Milo Infante è legato sentimentalmente a Sara Venturi, ex modella e avvocato nota al pubblico per aver vinto, nel 1998, il titolo di Miss Padania.

La loro relazione prosegue da diversi anni e, nel 2006, i due si sono uniti in matrimonio nella parrocchia di San Rocco ad Erbanno. Alle nozze, celebrate da Don Mazzi, hanno presenziato diversi volti noti tra cui Monica Leofreddi, l’ex Ministro Roberto Castelli e la moglie Sara Fumagalli, lo stilista Lorenzo Riva, il make up artist Diego Della Palma, Antonio Marano e Valerio Merola. Due anni dopo, nel 2008, Sara e Milo hanno avuto il loro primo figlio Daniele.

Pur essendo abbastanza attivi sui social, entrambi sono molto riservati e rendono noti pochi dettagli del loro privato. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che i due vivano a Milano anche se non è dato sapere la zona.