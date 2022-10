Chi è Milner, il miliardario della Silicon Valley che ha rinunciato alla cittadinanza russa

Yuri Milner, miliardario russo nato a Mosca e da anni attivo nella Silicon Valley, ha rinunciato ufficialmente alla cittadinanza russa lo scorso agosto. «Io e la mia famiglia abbiamo lasciato definitivamente la Russia nel 2014, dopo l’annessione della Crimea», ha twittato l’imprenditore ed ex fisico. «E quest’estate abbiamo ufficialmente completato il processo di rinuncia alla nostra cittadinanza russa».

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship. — Yuri Milner (@yurimilner) October 10, 2022

Milner, fondatore della società DST Global con un patrimonio stimato di 7,3 miliardi di dollari, dal 1999 ha anche la cittadinanza israeliana. Come si legge sul sito della società, non ha proprietà in Russia e il 97 per cento della sua ricchezza è stata creata all’estero. Viene poi specificato che «Yuri non ha mai incontrato Vladimir Putin, né individualmente né in gruppo». La sua organizzazione non profit, la Breakthrough Prize Foundation, aveva condannato da subito e con fermezza l‘invasione dell’Ucraina. «Mentre la terribile guerra in Ucraina continua, con vittime e atrocità in aumento, la Breakthrough Prize Foundation condanna fermamente l’invasione russa e gli attacchi brutali contro la popolazione civile», recitava una dichiarazione dello scorso marzo. Non solo. Le fondazioni che fanno capo a Milner hanno donato almeno 11 milioni di dollari per aiutare i rifugiati ucraini e gli scienziati costretti a lasciare la loro patria. Milner non è l’unico miliardario ad aver abbandonato la cittadinanza russa. A settembre è stata la volta dell’ex proprietario della società di investimento Troika Dialog, Ruben Vardanyan, originario dell’Armenia. Vardanyan si è trasferito nel Nagorno-Karabakh. Qualche mese prima il fondatore della società Freedom Finance, Timur Turlov ha preso la cittadinanza kazaka.

Dalla laurea in Fisica alla nascita del fondo Digital Sky Technologies

Milner, classe 1961, è nato a Mosca in una famiglia di intellettuali ebrei. Il padre era vicedirettore dell’Istituto di economia dell’Accademia russa delle scienze mentre la madre lavorava nel laboratorio virologico statale di Mosca per il controllo delle malattie. Dopo gli studi in Fisica teorica Milner ha lavorato presso l’Istituto Fisico Lebedev, stringendo amicizia con il fisico nucleare e attivista per i diritti umani Andrei Sakharov. Cominciò la sua carriera vendendo computer in Unione Sovietica. Dopo il crollo dell’Urss si trasferì negli Usa lavorando alla Banca Mondiale a Washington D.C. Tra le altre cose, nel 1995 divenne Ceo di Alliance-Menatep, una società di intermediazione appartenente all’allora oligarca Mikhail Khodorkovsky. Nel 1999, dopo varie esperienze, decise di fondare una propria società internet, la NetBridge, con cui trasferì in Russia business online pionieristici. Nacquero così aziende come List.ru, il sito di aste online Molotok.ru (basato su eBay), il web-hosting gratuito Boom.ru (basato su GeoCities). Dalla fusione di NetBridge e Port.ru nacque Mail.ru. Nel 2005 Milner fondò il fondo di investimento Digital Sky Technologies (DST), diventandone presidente. Nel gennaio 2009, mentre si trovava a Palo Alto, Milner conobbe Mark Zuckerberg e decise di acquistare una partecipazione dell’1,96 per cento in Facebook per 200 milioni di dollari. La sua DST Global è uno dei principali investitori tecnologici al mondo e il suo portafoglio ha incluso alcune delle più importanti società Internet, come Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Airbnb, Spotify e Alibaba. Tra i suoi investimenti personali figura anche una partecipazione nella statup di investimenti immobiliari Cadre fondata da Jared Kushner, genero di Donald Trump.

La collaborazione con Stephen Hawking

Non solo affari. Milner e il britannico Stephen Hawking nel 2016 annunciarono una ambiziosa missione su Alpha Centauri, il sistema stellare più vicino alla Terra, utilizzando minuscoli veicoli spaziali ultraleggeri a propulsione leggera, o “nanoveicoli”. I due collaborarono anche per avviare ricerche sulle vita extraterrestre con un progetto da 100 milioni di dollari in 10 anni per osservare i cieli, finanziato da Milner.