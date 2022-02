Milly Carlucci chi è: età, marito, figli, sorelle, separazione della conduttrice de “Il cantante mascherato”

Milly Carlucci è una famosa conduttrice di 67 anni originaria di Sulmona. Volto storico di Rai 1, guida da anni il programma televisivo Ballando con le Stelle ed è conduttrice del programma Il Cantante Mascherato. Scopriamo dunque qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata. Ecco chi è Milly Carlucci.

Milly Carlucci chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata il 1 ottobre del 1954 a Sulmona. Oggi la conduttrice televisiva ha 67 anni ed è alta 174 cm. Figlia di un generale dell’Esercito italiano, Luigi Carlucci, e di Maria Caracciolo, è cresciuta con le sorelle Gabriella e Anna, rispettivamente ex parlamentare e regista.

Milly Carlucci ha trascorso l’infanzia a Udine, ma si è trasferita presto a Roma per studiare al liceo, periodo in cui si è appassionata al pattinaggio artistico a rotelle. Con la squadra della Skating Folgore Roma ha vinto il Campionato Italiano assoluto nella classifica di società.

Successivamente, nel ’72, ha ottenuto il titolo di bellezza Miss Teenager, ma non essendo appoggiata dai genitori ha ceduto alle pressioni familiari e si è iscritta alla facoltà di Architettura. Nutrendo però ben altre aspirazioni, Milly ha abbandonato gli studi e si è dedicata alla sua carriera di presentatrice. Ha cominciato presso l’emittente televisiva GBR, per poi approdare nel ’92 al Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsen. A partire dal 2005 ha ottenuto grande successo grazie alla conduzione del talent show Ballando con le stelle.

Milly Carlucci: il marito, i figli Angelica e Patrick e la separazione

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. Con lui ha avuto i figli Angelica, nata nell’86 e Patrick, venuto alla luce nel ’91. Nonostante marito e moglie siano parecchio affiatati, per un periodo si è parlato di un loro possibile divorzio. Si è trattato, in verità, di una bufala. “Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio. In fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”, ha infatti spiegato la conduttrice.

Milly Carlucci sorelle: chi sono e cosa fanno oggi Anna e Gabriella Carlucci?

Milly Carlucci è la sorella della conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca Gabriella e della conduttrice e regista Anna.

Gabriella Carlucci è nata il 28 febbraio 1959 e ha cominciato la sua carriera lavorando nelle televisioni private di Teletevere, GBR. A soli 24 anni è approdata in Rai, nel programma cult “Portobello”. Poi ha condotto alcuni programmi sia per la Rai che per Mediaset. In particolare: “Festivalbar al Cantagiro”, “Cocco” fino al Festival di Sanremo. Successivamente la conduttrice ha presentato “Buona domenica” con Gerry Scotti ricoprendo anche il ruolo di stuntwoman e conquistandosi il soprannome di SuperGabry.

Tuttavia, la sorella di Milly Carlucci si è fatta conoscere anche in ambito politico. Nel 1994 si è candidata nel partito di Forza Italia venendo eletta nel 2001 alla Camera dei deputati ricoprendo l’incarico fino al 2013. Oltre all’incarico presso la Camera dei Deputati, la Carlucci è stata eletta dal 2010 al 2012 sindaco di Margherita di Savoia.

Anna Carlucci è nata nel 1961. Nel mondo dello spettacolo ha debuttato a soli 23 anni, in qualità di redattrice del programma “Novantesimo anno”. Successivamente è entrata nel gruppo di Luciano Rispoli lavorando ai programmi “Parola mia”, “La grande corsa”, “Una grande occasione” e “Argento e oro” tutti trasmessi su RAI1.