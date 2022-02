Million Day, l’estrazione di martedì 15 febbraio 2022: i cinque numeri vincenti

Come ogni giorno, anche oggi si è tenuta l’estrazione del Million Day, il gioco a premi gestito da Lottomatica che permette, indovinando tutti e 5 i numeri estratti su 55, di vincere un milione di euro: vediamo quali sono le cifre fortunate di martedì 15 febbraio 2022.

Million Day 15 febbraio 2022

Questi i cinque numeri vincenti emersi dall’estrazione delle 19:00:

43

9

19

12

18

Million Day 15 febbraio 2022: le ultime combinazioni estratte

Ecco quali sono state invece le combinazioni vincenti dell’ultima settimana:

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO: 1 – 24 – 25 – 35 – 50

1 – 24 – 25 – 35 – 50 GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO: 28 – 36 – 37 – 49 – 52

28 – 36 – 37 – 49 – 52 VENERDÌ 11 FEBBRAIO: 5 – 9 – 15 – 21- 47

5 – 9 – 15 – 21- 47 SABATO 12 FEBBRAIO: 7 – 45 – 46 – 48 – 55

7 – 45 – 46 – 48 – 55 DOMENICA 13 FEBBRAIO: 14 – 24 – 42 – 48 – 53

14 – 24 – 42 – 48 – 53 LUNEDÌ 14 FEBBRAIO: 3 – 9 – 32 – 38 – 48

Million Day 15 febbraio 2022: numeri frequenti e ritardatari

Per quanto riguarda i numeri estratti maggiormente nelle ultime giocate, il sito ufficiale del gioco indica nella top three il 28, uscito in 45 estrazioni, il 3, uscito per 43 estrazioni e il 53, uscito per 41 estrazioni. Questi invece gli altri:

il 30 per 41 estrazioni

per 41 estrazioni il 50 per 40 estrazioni

per 40 estrazioni il 27 per 40 estrazioni

per 40 estrazioni l’ 1 per 40 estrazioni

per 40 estrazioni il 4 1 per 39 estrazioni

per 39 estrazioni il 36 per 39 estrazioni

per 39 estrazioni il 18 per 39 estrazioni

Quanto invece ai numeri ritardatari, vale a dire quelle cifre che non vengono estratte da più tempo, il primato spetta al 31 (assente da 26 estrazioni). Dell’elenco fanno poi parte, con il relativo numero di estrazioni mancate:

l’ 8 da 23 estrazioni

da 23 estrazioni il 2 da 21 estrazioni

da 21 estrazioni il 39 da 20 estrazioni

da 20 estrazioni il 26 da 20 estrazioni

da 20 estrazioni il 34 da 17 estrazioni

da 17 estrazioni il 17 da 16 estrazioni

da 16 estrazioni il 44 da 14 estrazioni

da 14 estrazioni il 22 da 14 estrazioni

da 14 estrazioni il 6 da 14 estrazioni

Million Day: le regole

Sono tre le modalità tra cui scegliere per giocare al Million Day: