Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sposano: l’annuncio sui social

L’attrice Millie Bobby Brown conosciuta in tutto il mondo grazie al suo ruolo principale in Stranger Things di «Undici», ha annunciato con un post sui social la proposta di matrimonio con il suo fidanzato Jake Bongiovi. Si tratta dell’ennesima novità per la giovane attrice visto che poche settimane fa aveva confermato di non voler far più parte dei progetti relativi a Stranger Things.

L’annuncio del matrimonio tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

L’attrice Millie Bobby Brown ha annunciato sul suo profilo Instagram il suo matrimonio con un post in bianco e nero che la ritrae accanto al suo fidanzato Jake Bongiovi citando un verso di una canzone di Taylor Swift, chiamata «Lover»: «I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all», ovvero la traduzione in italiano «Ti amo da tre estati, tesoro, ora è il momento di farlo per sempre». La proposta di matrimonio sarebbe arrivata sulla spiaggia con un bellissimo tramonto sullo sfondo, come testimoniano le foto pubblicate da Jake che ha commentato questo dolce ricordo con un’unica parola che racchiude il tutto: «Forever» accompagnato da un cuore bianco.

La relazione tra i due

Millie Bobby Brown è nata nel 2004, ha 19 anni, ha acquistato fama in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di «Undici» nella serie tv targata Netflix Stranger Things. La relazione tra lei e Jake Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi, il cui vero nome è John Francis Bongiovi Jr, era iniziata con una splendida amicizia nell’estate del 2021, ma la loro frequentazione sembrava essere un po’ troppo continua per essere solo una relazione platonica. «Siamo amici e nulla più», replicavano Bobby Brown e il piccolo Bon Jovi, nel vano tentativo di nascondere il sentimento che provavano. Infatti, dopo un anno dalla prima comparsa insieme della coppia, avvenuta sul red carpet all’EE British Academy Film Awards 2022 alla Royal Albert, è giunta la proposta di matrimonio.