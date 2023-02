Milleproroghe, c’è la firma con riserva di Mattarella

Il Milleproroghe c’è, ma bisognerà modificarlo. Dopo le indiscrezioni di ieri, oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di approvare il decreto, pur ponendo delle riserve. Il sì è accompagnato da alcune osservazioni sulle norme sulle concessioni balneari, che il capo dello Stato ha chiesto di rivedere e modificare. Nonostante le riserve espresse, il Colle fa sapere che la scelta di promulgare il decreto in questa forma è stata presa per evitare che saltassero i provvedimento al suo interno, creando dei disagi concreti al Paese a causa della retroattività di alcuni di essi.

Concessioni balneari: Mattarella vuole che le gare non siano rinviate

Le riserve in questione riguarderebbero le concessioni demaniali. Il problema per la presidenza della Repubblica scaturisce dal rinvio ulteriore delle gare per le stesse concessioni, cosa che invece Mattarella ha chiesto di evitare. E questa richiesta parte dai precedenti contenziosi che l’Italia ha avuto e ha tutt’ora con l’Unione Europea e altri enti locali. Nelle osservazioni al decreto Milleproroghe, Mattarella scrive che «è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di governo e Parlamento».

Le criticità sono due per i tecnici del Quirinale

Così com’è, quindi, la norma andrebbe a cozzare con la direttiva Bolkenstein, la regola europea che prevede di mettere a gara gli spazi demaniali per non incorrere in procedure di infrazione. E inoltre c’è una sentenza del Consiglio di Stato, che risale al novembre 2021, secondo cui la scadenza delle proroghe delle concessioni già esistenti è fissata al 31 dicembre 2023. Il governo, con un emendamento approvato in Senato poche settimane fa, ha spostato la data di un anno. Inoltre Mattarella e i tecnici del Quirinale ravvisano una seconda criticità, relativa a una «copertura finanziaria insufficiente in proiezione temporale che, al fine di assicurare il pieno rispetto dell’art. 81 della Costituzione, dovrà essere integrata con il primo provvedimento legislativo utile».