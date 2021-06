Daniel Craig e Rooney Mara sono i protagonisti del thriller Millennium – Uomini che odiano le donne, in onda stasera martedì 15 giugno, alle 21.20 su Rai 4. Diretto da David Fincher e distribuito nelle sale nel 2011, si tratta del secondo adattamento cinematografico del romanzo di Stieg Larsson Uomini che odiano le donne, primo capitolo della trilogia Millennium, già portato sul grande schermo nel 2009 con l’omonima pellicola svedese. Il film racconta la storia del giornalista Mikael Blomkvist che, in attesa di scontare una pena per calunnia, riceve l’incarico di indagare sulla misteriosa scomparsa di una ragazza avvenuta più di quarant’anni prima. Il reporter è affiancato da Lisbeth Salander, giovane hacker dal carattere scontroso e dalla vita tormentata. Insieme, si addentreranno in un mondo fatto di inganni e omicidi seriali da cui proveranno a proteggersi per evitare di rimetterci la pelle. Ecco cinque curiosità sul film.

Cinque curiosità su Millennium-Uomini che odiano le donne in onda stasera su Rai 4

1. Millennium-Uomini che odiano le donne: le candidate al ruolo di Lisbeth

Sono state diverse le candidate al ruolo di Lisbeth Salander. Da Carey Mulligan a Ellen Page, da Kristen Stewart a Natalie Portman, passando per Anne Hathaway, Scarlett Johansson e Emma Watson. Alcune attrici hanno rinunciato al ruolo, altre invece sono state bocciate al provino davanti a regista e produttore. Alla fine, l’ha spuntata proprio Rooney Mara.

2. Millennium-Uomini che odiano le donne: l’indecisione di Daniel Craig

Inizialmente Daniel Craig aveva rinunciato al suo ruolo nel film perché temeva che il progetto potesse sovrapporsi alle riprese di Skyfall. Quando poi la pellicola su 007 è stata sospesa, Craig ha accettato immediatamente la parte.

3. Millennium-Uomini che odiano le donne: riprese sotto lo zero in Svezia

Millennium – Uomini che odiano le donne è stato girato, per la maggior parte del tempo, in Svezia nel 2011, durante uno degli inverni più freddi degli ultimi 20 anni. Il resto delle riprese, invece, sono state fatte a Montréal, secondo Fincher la città perfetta per restituire alla storia quell’atmosfera noir che traspare dai libri.

4. Millennium-Uomini che odiano le donne: il training di Rooney Mara

Per prepararsi al ruolo di Salander, Rooney Mara ha preso lezioni di informatica e di kick-boxing, ha lavorato sull’accento e ha imparato ad andare sullo skateboard per perfezionare la camminata da ragazzo adolescente. Ad aiutarla ad entrare nel personaggio, anche diversi piercing (rimossi alla fine della lavorazione della pellicola) e un temporaneo trasferimento: per tutta la durata delle riprese, infatti, l’attrice ha vissuto a Stoccolma.

5. Millennium-Uomini che odiano le donne: se l’hacker diventa un’icona di stile

Il film è stato al centro di un’operazione di promozione transmediale di grosse dimensioni. Tra le varie iniziative, molto curiosa quella del franchise H&M che, in collaborazione con la costumista Trish Summersville, ha deciso di lanciare sul mercato una linea di abiti e accessori ispirati allo stile di Lisbeth Salander. Dagli orecchini in stile tribale alle giacche di pelle, fino alle felpe con il cappuccio e agli anfibi logori.