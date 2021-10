Millennium – Quello che non uccide, stasera su Tv8: Claire Foy, carriera e vita privata dell’attrice

Claire Foy è la protagonista di Millennium – Quello che non uccide in onda stasera, martedì 19 ottobre 2021, su Tv8 alle 21.30. Diretto da Fede Álvarez e uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, il film non è altro che il sequel di Millennium – Uomini che odiano le donne, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo dello scrittore svedese David Lagercrantz, seguito della celebre saga Millennium firmata da Stieg Larsson. In quest’episodio, la rinomata hacker Lisbeth Salander ruba un programma che può garantire l’accesso ai codici delle armi nucleari di tutto il mondo. Quando i russi si impossessano del suo computer, la donna intraprende una corsa contro il tempo per scongiurare l’inevitabile disastro.

Millennium – Quello che non uccide: le cose da sapere sul film in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Millennium – Quello che non uccide: la trama

Per Lisbeth Salander, orfana abusata, hacker virtuosa e vendicatrice inarrestabile, il passato non è mai un lontano ricordo. Assoldata da Frans Balder, scienziato informatico, per recuperare un software in grado di far collassare i protocolli di sicurezza nazionale e armare il mondo con un click, Salander riesce nell’impresa ma si trasforma nel target degli Spiders, un’associazione criminale che vuole mettere le mani sui file e rapire August, figlio di Balder e chiave d’accesso del programma. Tra esplosioni e inseguimenti, la donna incrocia nuovamente la strada di Mikael Blokmkvist, giornalista d’inchiesta di Millennium, e di Camilla, la sorella creduta morta e subentrata al padre al vertice dell’organizzazione dopo la sua scomparsa.

Millennium – Quello che non uccide: il cast

Oltre a Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander, nel cast del film figurano anche Sverrir Gudnason in quelli di Mikael Blomkvist, Lakeith Stanfield in quelli di Edwin Neeham, Sylvia Hoeks nella parte di Camilla Salander, Stephen Merchant in quella di Frans Balder e Vicky Krieps in quella di Erika Berger. Interessanti anche i ruoli di Claes Bang (Jan Holster), Synnøve Macody Lund (Gabriella Grane), Cameron Britton (Plague), Andrea Pejić (Sofia), Mikael Persbrandt (Alexander Zalachenko), Christopher Convery (August Balder), Beau Gadsdon (Lisbeth da bambina) e Carlotta von Falkenhayn (Camilla da bambina). Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre de 2018 ed è stato distribuito nei cinema italiani a fine mese. In America, invece, solo a partire da novembre.

Millennium – Quello che non uccide: carriera e vita privata di Claire Foy

Millennium – Quello che non uccide: Claire Foy, un attrice quasi da Oscar

Nata a Stockport nel 1984, Claire Foy è un’attrice britannica nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo della Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni del cult Netflix The Crown, progetto che le ha regalato due Emmy, due Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe nella sezione migliore attrice in una serie drammatica. Finito il liceo, ha studiato teatro e cinema alla Liverpool John Moores University e, qualche mese dopo la laurea, si è trasferita a Peckham, dove ha condiviso un appartamento con cinque amici della scuola di recitazione. Già durante il suo percorso accademico alla Oxford School of Drama, Foy ebbe modo di partecipare a una serie di spettacoli teatrali del Royal National Theatre di Londra e, dopo una breve apparizione televisiva, fu proprio in teatro che realizzò il suo debutto professionale con DNA and The Miracle, diretto da Paul Miller. Nel 2008 ha mosso i suoi primi passi sul piccolo schermo, interpretando Amy Dorrit, protagonista della serie della BBC tratta dal romanzo La piccola Dorrit di Charles Dickens, ottenendo una nomination ai Royal Television Society Awards. Quel lavoro le ha aperto le porte della televisione, contribuendo ad arricchire il suo curriculum di titoli interessanti: dal film tivù Going Postal ad Upstairs Downstairs, remake BBC di Su e giù per le scale, nel quale ha vestito i panni di Lady Persephone. Fino al ruolo principale nella miniserie The Promise, trasmessa nel 2011 e alla parte di Elena in The Night Watch, adattamento televisivo del romanzo Turno di notte di Sarah Waters. Dopo l’esordio cinematografico con L’ultimo dei templari a fianco di Nicolas Cage, si è divisa tra grande schermo e tivù: da Vampire Academy a Rosewater, da The lady in the van a Ogni tuo respiro, passando per Millennium – Quello che non uccide. In mezzo, la parte di Anna Bolena in Wolf Hall, l’avventura di The Crown e Unsane, thriller psicologico di Steven Soderbergh. Ultimamente è stata impegnata sui set dei film My son di Christian Carion e The Electrical Life of Louis Wain di Will Sharpe. Anche a teatro, ha dato prova della sua poliedricità, passando da opere come Love, love, love al Macbeth col collega James McAvoy.

Millennium – Quello che non uccide: vita privata di Claire Foy

Dal 2014 al 2018, Claire Foy è stata sposata con l’attore Stephen Campbell Moore, col quale ha avuto una figlia, Ivy Rose, nata nel 2015. A febbraio del 2018, i due hanno annunciato la separazione. E, da allora, Foy sarebbe single.