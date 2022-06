Mille Miglia 2022: tappe, percorso, partecipanti e storia della gara

La Mille Miglia è la corsa delle auto storiche che Enzo Ferrari ribattezzò “La corsa più bella del mondo”. Per la quarantesima edizione si schierano al via ben 425 vetture d’epoca, tra cui 71 esemplari che hanno partecipato anche alla 1000 Miglia storia 1927-57. Ecco le tappe, il percorso e i partecipanti della Mille Miglia 2022.

Mille Miglia 2022: chi partecipa?

Per la Mille Miglia 2022 partecipano 425 auto storiche, tra cui 71 esemplari che hanno preso parte alla 1000 Miglia storica 1927-57. Le prime 10 auto partenti sono le “665 SUPERBA” OM (auto vincitrice della 1000 Miglia 1927). Si schierano al via inoltre due esemplari di Alfa 8c 2003, che tornano a Brescia dopo aver partecipato alla 1000 Miglia del 1932. Insieme partono anche 9 esemplari di OSCA per i 75 anni della Casa (7 di questi hanno partecipato a 1000 Miglia 1927-57), 19 Ferrari e 6 Maserati assetto sportivo da competizione.

Date e orari della corsa

La nuova edizione della Mille Miglia si svolge dal 15 al 18 giugno 2022. Il 14 giungo dalle 10 alle 19, in Piazza della Vittoria a Brescia inizia la verifica delle vetture. Alla stessa ora apre il Villaggio Mille Miglia, mentre alle 18 si tiene la Santa Messa in Duomo, con le benedizione delle auto.

La partenza ufficiale della prima vettura è prevista in viale Venezia per le 13.30 dell’indomani, dopo le aver effettuato le ultime verifiche. Il termine della corsa della prima giornata è atteso alle 22.30 a Cervia.

Il 16 giugno alle 6.10 inizia la seconda tappa da Cervia a Roma, con arrivo previsto della prima vettura per le 21 in via Veneto e seguente passerella di tutte le auto in gara.

Il 17 giugno alle 6.15 la prima vettura della Mille Miglia 2022 parte da Roma alla volta di Parma, dove si prevede arriverà alle 20.45.

Il 18 giugno è l’ultima giornata della Mille Miglia 2022, durante la quale le auto partono da Parma alle 6.15 e arrivano all’Autodromo di Monza per pausa pranzo alle 12.45. Infine alle 16.30 la prima vettura taglia il traguardo di Brescia, con conseguente party di chiusura e cerimonia di premiazione.

Il percorso e le tappe di Mille Miglia

Il tracciato della quarantesima edizione di Mille Miglia è lo stesso degli anni 1947 e 1948, nonché delle edizioni dal 1950 al 1957. Ecco le tappe.

15 GIUGNO – Dopo il pranzo al Museo Mille Miglia, il programma prevede la tradizionale passerella di viale Venezia e le prove in Castello, con gli equipaggi che transitano, per la prima volta in gara, da piazza Vittoria. Dopodiché le vetture lasciano Brescia per dirigersi verso il Lago di Garda. Attraversano Desenzano, Salò e Sirmione, per poi virare verso l’Adriatico. Da Parco Giardino Sigurtà i piloti proseguono per Mantova e Ferrara, dove nel Teatro Comunale è prevista la cena in gara e via di avvicinamento alla costa di Comacchio. La tappa si conclude a Cervia-Milano Marittima per la prima sosta notturna.

16 GIUGNO – Le auto si preparano per una giornata caratterizzata dal saliscendi. Dopo Forlì e Gambettola, le vetture affrontano i tornanti che portano al Monte Titano ed arrivano a San Marino. Da qui la discesa per attraversare le Marche e dirigersi a Urbino. Dopo la sosta per il pranzo a Passignano sul Trasimeno, il viaggio della Freccia Rossa riprende per approdare all’Autodromo dell’Umbria e quindi a Norcia, il punto più ad est dell’edizione. Da qui il rientro verso il Centro Italia, con discesa su Terni e Rieti fino all’arrivo a Roma e la passerella di via Veneto.

17 GIUGNO – La terza tappa prevede la risalita dalla capitale fino a Parma, attraversando quattro regioni. La corsa lascia il Lazio passando per Ronciglione e Marta. Poi arriva in Toscana fino a Siena, con la sosta per il pranzo in piazza del Campo. Il ristoro senese fa da preludio ai passaggi di San Miniato, Pontedera e Cascina, quindi a Viareggio e alla Versilia. Dopo la Liguria con Sarzana parte la salita al Passo della Cisa, ultima fatica prima dell’arrivo in Emilia Romagna a Parma.

18 GIUGNO – La giornata di sabato vede i passaggi di Varano De’ Melegari e Salsomaggiore fino al transito, per la prima volta, a Stradella e Pavia. Dall’Autodromo di Monza la corsa si dirige verso Bergamo. Dopo il transito nelle città di Chiari e Travagliato la Mille Miglia 2022 termina la sua corsa con l’arrivo a Brescia, dove è in programma l’incoronazione del vincitore.