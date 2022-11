Milite Ignoto, stasera su Rai3 il docufilm La scelta di Maria

Per i 101 anni dalla tumulazione del Milite Ignoto, stasera 4 novembre alle 21.20 Rai3 trasmette il docufilm La scelta di Maria. Sonia Bergamasco veste i panni di Maria Bergamas, madre di un giovane tenente morto nella Prima guerra mondiale e mai ritrovato. Sarà lei a diventare simbolo di memoria e “madre d’Italia”. Nel cast anche Cesare Bocci e Alessio Vassallo. Alla regia c’è invece Francesco Miccichè, già autore di progetti su Aldo Moro e Paolo Borsellino per la tv. La visione del film sarà disponibile anche in streaming sul sito o l’app RaiPlay. Domani la proiezione all’Istituto di Cultura nell’Ambasciata Italiana a Pechino.

La scelta di Maria, trama e cast del docufilm stasera 4 novembre 2022 su Rai3

La Prima guerra mondiale è finita, ma 650 mila soldati italiani hanno perso la vita. I corpi di molti di loro non sono mai tornati in patria, lasciando madri e padri a piangere solo vecchie lettere. In loro memoria, il tenente Augusto Tognasso (Alessio Vassallo) e il ministro della Guerra Luigi Gasparotto (Cesare Bocci), si riuniscono per trovare il giusto omaggio a chi ha sacrificato tutto per la propria nazione. Istituiscono una commissione, presieduta dal generale Giuseppe Paolini (Marco Maria Casazza), per scegliere una donna in rappresentanza di tutte le madri cui non è stato restituito il corpo del figlio. La decisione ricade su Maria Bergamas (Sonia Bergamasco), mamma di Antonio, giovane tenente di cui le resta soltanto una lettera. Sarà lei a scegliere, nella cattedrale di Aquileia (UD) fra 11 bare quale milite ignoto portare a Roma.

L’Italia vuole infatti seppellire il corpo di un soldato nel Vittoriano, indicandolo come simbolo di una nazione intera. La donna, assieme al tenente Tognasso, segue il viaggio di quattro giorni della salma in Italia per 120 fermate. I due osservano e accolgono gli omaggi dei cittadini, fra inchini, lanci di fiori e preghiere. Una volta a Roma, ad accoglierli c’è re Vittorio Emanuele III. Nel resto del Paese, tutte le città si uniscono in un unico cordoglio, scandito dal pianto delle donne e dai colpi di cannone. Molti anni dopo, nel 1953, prima di morire Maria chiederà di essere sepolta dietro la cattedrale di Aquileia, in provincia di Udine, accanto ad altre 10 tombe di militi ignoti che non aveva scelto.

La scelta di Maria, qualche curiosità sul docufilm del Milite Ignoto

Il docufilm di Micchichè è uscito lo scorso anno, approdando su Rai1 proprio il 4 novembre 2021 per i 100 anni dalla tumulazione del Milite Ignoto. In prima tv raccolse il 17.6 per cento di share per un totale di quasi 4 milioni di spettatori. Prodotto da Anele e Rai Cinema, vanta il patrocinio del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le riprese hanno avuto luogo fra luglio e agosto 2021 per un totale di tre settimane ad Aquileia (UD). Il set ha coinvolto anche i comuni di Duino-Aurisina (TS), Cervignano del Friuli (UD), San Pier d’Isonzo (GO) e Medea (GO).