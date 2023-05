Kosovo, scontri tra forze Nato e manifestanti serbi: feriti 14 militari italiani

La situazione è precipitata nella giornata di ieri quando la forza di pace KFOR guidata dalla NATO si è scontrata con i manifestanti nel nord del Kosovo, dove sono in corso le proteste della minoranza serba contro i sindaci di etnia albanese candidati nelle aree a maggioranza serba. Le comunità serbe avevano boicottato le elezioni che hanno portato all’insediamento di nuovi sindaci. Secondo quanto riferito da Reuters, la KFOR (abbreviazione di Kosovo Force) ha usato gas lacrimogeni e granate assordanti contro i manifestanti a Zvecan, una città dominata dai serbi a circa 45 chilometri (28 miglia) da Pristina. La KFOR ha diffuso un comunicato in cui parla di «circa 25» membri del «contingente multinazionale» rimasti feriti durante l’alterco. In particolare si legge che «Nel contrastare le frange più attive della folla, diversi soldati del contingente italiano e ungherese della KFOR hanno riportato ferite, fratture e ustioni dovute all’esplosione di ordigni incendiari».

Militari italiani feriti durante gli scontri in Kosovo

In base alle informazioni diffuse dal notiziario in lingua serba Kossev, che ha riportato le parole di un funzionario sanitario, oltre 50 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica in un ospedale controllato dai serbi, e una persona è stata uccisa. Intanto, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani in un primo momento ha dichiarato su Twitter che 11 italiani erano rimasti feriti e che tre di loro erano in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, mentre il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha successivamente affermato che ulteriori attacchi alle forze di pace internazionali non sarebbero stati tollerati: «E’ fondamentale evitare ulteriori azioni unilaterali da parte delle autorità kosovare e che tutte le parti coinvolte facciano immediatamente un passo indietro per abbassare le tensioni».

Le dichiarazioni della polizia kosovara

La polizia del Kosovo ha riferito che i suoi agenti hanno spruzzato gas al pepe lunedì per respingere una folla di manifestanti, dopo che questi ultimi «usando la violenza e lanciando gas lacrimogeni, hanno cercato di attraversare i cordoni di sicurezza e di entrare forzatamente nella struttura del comune. La polizia è stata costretta a usare mezzi legali, come lo spray [al peperoncino], per fermare i manifestanti e riportare la situazione sotto controllo».