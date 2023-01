Miley Cyrus, “Flowers” da record su Spotify

Flowers di Miley Cyrus ha battuto il record di Spotify per la canzone più ascoltata in una settimana: la piattaforma ha infatti diffuso la notizia dei 101.838.799 milioni di streaming dal 12 al 19 gennaio. Il singolo, tratto dall’album in uscita Endless Summer Vacation, è arrivato in testa a tutte le classifiche mondiali, dall’Australia al Regno Unito, ed è uno dei pezzi più utilizzati per storie e reel su Instagram e TikTok.

La revenge song di Miley Cyrus contro l’ex marito

«Grazie mille a Spotify e ai miei fantastici fan», ha scritto sui social l’ex star di Hannah Montana. Flowers è una revenge song, un attacco all’ex marito Liam Hemsworth, a cui è stata legata, tra vari tira e molla, per quasi dieci anni fino alla separazione nel 2019.

Secondo alcune voci, la fine del matrimonio sarebbe avvenuto a causa di un tradimento da parte di Hemsworth. Moltissimi fan della cantante si sono lanciati in dietrologie secondo cui Miley Cyrus avrebbe nascosto nel videoclip di Flowers indizi sull’identità dell’amante dell’ormai ex marito, puntando il dito contro Jennifer Lawrence.

I complimenti dell’icona della disco Gloria Gaynor

La canzone che sta spopolando su Spotify ha anche ricevuto il plauso di Gloria Gaynor. «Sono a Nashville a lavorare su nuova musica e ho appena sentito Flowers, una canzone che incoraggia tutti a trovare la forza in se stessi per perseverare e prosperare. Brava Miley!», ha twittato l’icona della disco music.

Thank you sweetie! Keep on bringing joy, encouragement, and inspiration to the world through your music, @MileyCyrus ✨💜🌺🎶🕊🎼🌼💜✨ #MileyCyrusFlowers #MileyCyrus https://t.co/U55cesRpIG — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) January 19, 2023

I detentori del precedente record su Spotify erano i coreani BTS con Butter, che lanciato il 21 maggio 2021 aveva avuto 99,37 milioni di streaming nella prima settimana.