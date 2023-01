Miley Cyrus lancia la sua «Revenge Song»: il suo ultimo singolo contro l’ex Liam Hemsworth

Miley Cyrus ha pubblicato un nuovo singolo intitolato «Flower» dove esprime la sua rabbia contro il suo ex fidanzato Liam Hemsworth. Dopo Taylor Swift, Beyoncé, e recentemente, Shakira con la canzone contro l’ex marito Piquè, anche la popstar americana ha deciso di pubblicare una «Revenge Song». Il nuovo album chiamato «Endless Vacation Summer» è previsto per il 10 marzo.

Le parole di Miley Cyrus contro l’ex nell’ultima canzone

Dopo Shakira anche Miley Cyrus ha deciso di rilanciarsi con il nuovo singolo «Flower» un brano «Revenge Song». Il testo comprende frasi non carine rivolte all’ex fidanzato, l’attore Liam Hemsworth: «Eravamo un qualcosa di buono, eravamo oro. Tipo un sogno che non può essere venduto», ma «dopo aver costruito una casa l’abbiamo vista bruciare». «Adesso i fiori posso comprarmeli da sola» dice ancora Miley, arrabbiata e frustrata per la sua ultima relazione. «Posso parlare con me stessa per ore, dire cose che non capiresti, e prendermi per mano da sola quando vado a ballare».

Il video musicale ideato dalla stessa Miley Cyrus e diretto da Jacob Bixenman insieme a Stephen Galloway, quasi in stile Panavision, lungo e stretto, mostra esplicitamente la sua nuova indipendenza: infatti la cantante cammina su un ponte a Los Angeles indossando un abito dorato vintage con cappuccio e occhiali da sole, mentre svolge tantissime faccende, sempre da sola.

Il nuovo disco della cantante

Il nuovo brano di Miley Cyrus «Flower» entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 20 gennaio. È previsto anche un nuovo album «Endless Vacation Summer», in uscita il 10 marzo. In questo nuovo lavoro, Miley Cyrus mostra un lato indipendente ed è sicura di sé: le sue canzoni riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale.

L’album è stato registrato negli studi di Los Angeles ed è stato prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson. Inoltre, l’artista ha voluto descrivere il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.