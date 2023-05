Milano, il video choc dei poliziotti che manganellano una donna

Quattro agenti della polizia locale di Milano che, armati di spray al peperoncino e manganello, colpiscono più volte una persona, seduta sul ciglio della strada, anche con dei calci. Un minuto e mezzo di violenza, in pieno giorno: è il contenuto di un video, registrato dall’alto, che sta facendo il giro del web.

Questo video è stato girato a Milano stamattina, la violenza degli agenti è inaudita. La loro sfortuna, la nostra fortuna, è che si vedono le loro facce. pic.twitter.com/LO8MQZiYeD — Luigi Mastrodonato (@LuigiMastro_) May 24, 2023

Nel video si vede una donna seduta sul ciglio della strada, vicino a degli scooter parcheggiati. Gli agenti la prendono a calci e manganellate, usando anche lo spray al peperoncino. La donna viene percossa anche una volta inerme, caduta a terra. E, infine, ammanettata. Quello che è successo (poi finito sul profilo social Milanobelladadio) è solo l’epilogo di una mattinata ad alta tensione, iniziata attorno alle 8:15 in via Giacosa, nei pressi della scuola del Parco Trotter.

La ricostruzione dei fatti da parte del sindacato Supl

A ricostruire quanto accaduto è Daniele Vincini del sindacato Sulpl. Mentre i bambini stavano entrando a scuola per l’inizio delle lezioni, alcuni genitori hanno segnalato la presenza di una donna transgender molesta, che dopo essersi denudata in mezzo alla strada aveva iniziato a pronunciare frasi sconnesse, intralciando anche il lavoro di due addetti Amsa. Raggiunta dai vigili, la donna li ha minacciati: «Vi infetto, ho l’Aids». Una volta fermata, nel tragitto in auto verso via Custodi, dove si trova l’ufficio centrale arresti e fermi della polizia, la donna ha cominciato a dare testate, provando poi a infliggersi ferite con le pinzette per i capelli. In zona Tibaldi si è accasciata sui sedili posteriori e a quel punto gli agenti hanno accostato: appena uno dei due ha aperto la portiera dell’auto, la transgender ha dato un violento calcio ed è scappata, colpendo a una gamba l’altro agente. Raggiunta da un terzo agente, che era a bordo di un’auto al seguito, la fuggitiva ha respinto anche lui. Infine, a raggiungerla è stato uno dei vigili della prima auto, grazie a un passaggio da un cittadino in scooter. Poi è successo quanto mostrato dal video.

Le immagini della donna presa a manganellate in testa dagli agenti della polizia locale a Milano sono disgustose. Qualsiasi sia il contesto e qualunque cosa sia accaduta “prima” di quanto filmato dal cittadino — Pierfrancesco Majorino (@pfmajorino) May 24, 2023

Il sindaco Sala: «Fatto davvero grave»

«Mi sembra un fatto veramente grave», ha dichiarato il sindaco Beppe Sala. Così il capogruppo Pd in Regione Pierfrancesco Majorino: «Le immagini della donna presa a manganellate in testa dagli agenti della polizia locale a Milano sono disgustose. Qualsiasi sia il contesto e qualunque cosa sia accaduta “prima” di quanto filmato dal cittadino». Parlando con Adnkoronos, la senatrice dell’Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi ha affermato: «Intendo andare fino in fondo su questa vicenda, finché non saranno chiarite tutte le dinamiche. Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca». La Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso.