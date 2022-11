Milano, maxi sgombero in via Bolla: svuotati appartamenti occupati

Maxi sgombero in via Bolla a Milano sono stati svuotati tutti gli appartamenti occupati illegalmente e sulla vicenda si è espresso anche l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè.

Il maxi sgombero in via Bolla a Milano

La polizia ha eseguito lo sgombero di un’intera palazzina in via Bolla, a Milano, con 156 alloggi di cui 90 occupati abusivamente.

Marco Granelli, assessore alla sicurezza del comune di Milano ha spiegato tutta l’operazione via social: «Oggi dopo un lavoro di 6 mesi guidato dalla Prefettura, intensamente chiesto e incoraggiato dal Comune, e dopo anni di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia, si compie una svolta vera, si dice alt all’illegalità e al degrado».

Il commento dell’assessore al Welfare Lamberto Bertolè

Il maxi sgombero in via Bolla, è stato commentato dall’assessore al welfare e alla salute Lamberto Bertolè, attraverso il suo account personale su Facebook. Queste sono state le sue parole: «Dopo sei mesi, finalmente, una svolta, un primo passo verso la legalità e la riqualificazione di questi immobili lasciati per anni in stato di completo abbandono da parte di Aler e Regione Lombardia e che ora verranno ristrutturati e restituiti alla cittadinanza».

Il commento è continuato ancora dicendo: «I servizi sociali del Comune di Milano sono stati direttamente coinvolti: hanno analizzato, come prevede la legge, una a una le situazioni sociali ed economiche delle famiglie per individuare quelle che si trovavano in stato di necessità e con minori a carico e Aler ha messo a disposizione numerose soluzioni per l’accompagnamento abitativo, cui ha contribuito anche l’Amministrazione comunale, per favorire un percorso di avviamento all’autonomia in una situazione di legalità e prevenire nuove occupazioni in altre parti della città. Un approccio pragmatico e non ideologico che va oltre la semplice operazione muscolare e che ha funzionato in altre situazioni. Oggi dunque il primo passo verso la restituzione di questi spazi alla cittadinanza. Seguirà un lungo percorso che vedrà il Comune in prima linea per fare la propria parte».