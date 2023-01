Milano, treno contro segnale in stazione: ritardi e cancellazioni

Caos e ritardi alla Stazione Centrale di Milano. Per i trasporti da e verso il capoluogo lombardo è un pomeriggio difficile a causa di un incidente che ha coinvolto un treno di Trenord, per fortuna senza passeggeri. Durante una manovra, infatti, il mezzo ha superato un tronchino di sicurezza della Stazione Centrale, causando molti danni alla linea elettrica. Il contraccolpo sulla linea è stato forte, tanto da registrare ritardi di oltre due ore e la cancellazione di diversi convogli. Secondo fonti aziendali si è trattato dell’errore di uno dei macchinisti sul treno.

Ritardi e stop a molti treni per Milano

Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che «i tecnici di Rfi sono al lavoro, ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore». E in effetti è così dalle 15 in poi. I treni sulla direttrice Torino-Roma non arrivano alla Stazione Centrale, fermandosi invece a Rogoredo e Rho Fiera. Quelli tra Torno e Venezia si fermano a Certosa e Lambrate. Ferrovie dello Stato ha precisato che alcuni itinerari in arrivo e partenza da Milano Centrale sono indisponibili e che il rallentamento è dovuto a « treno regionale di Trenord in manovra, senza passeggeri a bordo, che ha superato indebitamente un segnale provocando danni alla linea elettrica e a un fascio di binari».

Il tweet: «Circolazione fortemente rallentata»

RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha aggiornato intorno alle 16.50 con un tweet: «Nodo di Milano, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dalla svio di un treno». Nel corso del pomeriggio si sono riscontrati anche disagi nel sud Italia, dovuti soprattutto al maltempo, che hanno portato alla soppressione di diversi treni.