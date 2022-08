Milano, Roma e Napoli: multe da record

Multe da record per chi abita nelle grandi metropoli italiane, almeno stato ai rendiconti ricevuti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Infatti, il 31 maggio di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a fornire una rendicontazione sulle multe pagate l’anno precedente. In più, devono fornire dettagli sugli incidenti che hanno portato alla multa e su come sono usati i soldi ottenuti dalle multe. I risultati sono incredibili.

Multe record fino a 102 milioni di euro

La capitale delle multe record è Milano. Stando alla rendicontazione presentata, il Comune ha ottenuto 102,6 milioni di euro dalle multe pagate nel 2021 (ultimi dati disponibili). Di questi, 13 milioni di euro arriverebbero dall’uso dell’autovelox. La situazione è abbastanza simile a Roma, dove sono fioccate multe record per 94,1 milioni di euro, di cui 4,6 provenienti dagli autovelox. La terza in classifica è Torino, che si ferma a 41,5 milioni di euro, di cui 5 milioni provenienti dalle contravvenzioni per autovelox.

Le sorprese non sono finite. Infatti, il paese di Colle Santa Lucia (BL) ha 360 abitanti, ma è riuscito a farsi pagare multe per un valore di 552mila euro solo grazie all’autovelox. Anche il dato della località di Melpignano, nel Leccese, registra 5 milioni di euro di multe pagate. La media è di 2.300 euro ad abitante del paese in provincia di Lecce, dato che i residenti in questa cittadina sono 2.135.

Le città che dichiarano meno multe stellari

Oltre alle città i cui abitanti pagano multe salate, ci sono anche località dove non sembra che ci siano multe così care. Infatti, Bari, Perugia, Catanzaro e Campobasso non hanno registrato introiti da multe per autovelox.

Napoli, invece, ha dichiarato come Comune solo 27mila euro di multe da autovelox. La situazione si presenta quindi diversa da località a località, anche per la presenza dei dispositivi a disposizione.