La Milano che non c’è più nel saggio di Alberto Saibene

“Milan l’è un gran Milan”, recita un celebre adagio. Milano, città formidabile, considerata – forse con eccesso di entusiasmo e di poca considerazione per il caro vita – esempio di modernità ed efficenza. Seppure un po’ ammaccata dal Covid mantiene l’aura del Place to be. Lo pensano figure di riferimento in città come Stefano Boeri, l’architetto dei Boschi Verticali, o come i Ferragnez, Ambrogini d’oro e volti della Milano da postare. “Milan l’è un gran Milan”, lo disse persino Ursula von der Leyen nel novembre del 2020 all’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi omaggiando la «resilienza» di una città tanto bella quanto ferita dalla pandemia. Ma pronta alla ripartenza. A un’altra ripartenza invece, quella del Dopoguerra, è dedicato un interessante saggio scritto dallo storico Alberto Saibene, intitolato Milano fine Novecento, Storie, luoghi e personaggi di una città che non c’è più, edito da Casagrande. Perché per quanto funzioni la narrazione della capitale europea, che mostra fiera il suo nuovo e rinnovato skyline, il centro dove tutto accade, la nostalgia per quella Milano là, in bianco e nero, capace di farsi strada nel mondo, resiste.

Nel suo memoir Saibene mixa La Rinascente, il Derby, Strehler e Feltrinelli

È una città illuminata dai neon dove si incontrano e si mescolano registi, editori, scrittori, architetti, grafici e designer, imprenditori, discografici, fumettisti, comici e cantanti. Saibene racconta quella Milano attingendo dai propri ricordi familiari e costruendo una specie di memoir pieno zeppo di luoghi e personaggi indimenticabili. Libro raffinato quello di Saibene che mischia nel suo peregrinare la Rinascente e il fumetto Linus, il Derby e il Piccolo, Camilla Cederna e Rosellina Archinto, Giorgio Strehler e Giangiacomo Feltrinelli, Renato Pozzetto e Umberto Eco, traccia una geografia ideale di una città sparita che però ancora oggi è capace di influenzare con la sua eredità quella del presente.

Radical chic? No, chic e basta

A chi lo ha accusato di aver scritto un libro per radical chic Saibene ha risposto: «Immagino ci si possa riferire a quando cito l’incontro con Piero Bassetti. Gli chiesi se lui, Alberto Olivetti e Vittorio Olcese non erano in fondo stati i primi dei cosiddetti radical chic. Lui rispose che erano stati ‘chic e basta’».

La Milano di Beppe Viola

Particolarmente toccante infine il capitolo dedicato a Beppe Viola, di cui questo mese è stato ricordato il quarantennale dalla scomparsa. Beppe Viola è morto il 18 ottobre 1982. Avrebbe compiuto 43 anni da lì a pochi giorni. Una figura rimpianta ancora oggi da un gruppo ristretto, ma non troppo, di fedelissimi. Viola in quegli anni teneva una rubrica su Linus che diventò un libro intitolato Vite vere, compresa la mia, interessante secondo Saibene soprattutto per due motivi: «La prima è che il libro raccoglie un’involontaria mitologia delle aspirazioni del ceto medio di quegli anni, lo stesso identificato dalle ricerche di Paolo Sylos Sabini e di cui Fantozzi è l’eroe eponimo. Il popolo di Fantozzi aspira alle vacanze al mare o in montagna, sogna la Costa Smeralda, cerca di imparare le lingue e di passare dall’utilitaria alla media cilindrata, si attrezza per giocare a tennis sulle orme di Borg e Panatta, e segue in tv le gesta di Rivera e Pannella e dei campioni di una società dello spettacolo allora agli esordi. Sogna di imitare lo stile dell’avvocato Agnelli e partecipa alle feste dell’Unità dove canta gli Intillimani. La seconda ragione per leggere questo libro è la fotografia di quella Milano che viene fuori da queste pagine e dove la nostalgia è già nelle parole di chi scrive». Esattamente quello che accade leggendo il libro di Saibene.