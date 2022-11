Milano, ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un tram in via Tito Livio

Dopo il dramma del bimbo di 7 anni investito e ucciso a Cesena mentre andava in bicicletta, la stessa sorte è toccata, questa mattina a Milano, ad un ragazzo di 14 anni. Mentre era a bordo della sua due ruote, è stato travolto da un tram in via Tito Livio e per lui non c’è stato nulla da fare.

Ragazzo investito e ucciso in via Tito Livio a Milano

I fatti si sono consumati tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate intorno alle 8. Secondo quanto ricostruito, Luca Marangoni – questo il nome della vittima – stava pedalando sulla sua bicicletta attraversando i binari del tram all’incrocio tra via Tito Livio e via Marcellino Ammiano. Si tratta di un punto in cui non c’è un vero passaggio pedonale ma soltanto una striscia d’asfalto che funge da attraversamento stradale.

Lì è avvenuto l’impatto con il tram della linea 16, che ha poi trascinato la sua bici per una ventina di metri prima di fermarsi. Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco e al personale del 118 che, giunto sul posto, ha estratto il giovane senza però riuscire a fare nulla per salvarlo. Per Luca lo schianto è infatti stato così grave da risultare fatale e vanificare ogni manovra di rianimazione da parte degli operatori sanitari. Costoro hanno soccorso anche l’autista del mezzo, un uomo di 45 anni, sotto choc.

Indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti di Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. Utili a capire i dettagli dell’accaduto saranno i filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Intanto l’Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha espresso «profondo cordoglio alla famiglia per il grave incidente di questa mattina» e annunciato il blocco della circolazione da via Monte Velino a via Tito Livio.