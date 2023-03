Milano, ragazzo di 33 anni investito e ucciso in monopattino da un’auto pirata

Nonostante il 20 per cento dei consensi e gli 82 mila voti in provincia, la Lega di Brescia resta senza rappresentanza politica: né ministri né sottosegretari né assessori regionali in Lombardia. Con Rolfi, Massardi e Caparini a bocca asciutta al Pirellone. Il malcontento monta: una grana interna per Salvini e Fontana.