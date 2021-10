Milano, investe agente per evitare l’ennesimo ritiro della patente

Ieri mattina 14 ottobre a Milano, la polizia ha denunciato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne italiano con precedenti in materia di codice della strada, a cui era già stata ritirata la patente in più occasioni. Lo ha riferito in una nota la questura del capoluogo lombardo, spiegando che intorno alle 6.40, gli agenti di una Volante hanno notato l’uomo, alla guida di un’Audi in via Curie, vicino alla Triennale, che ha svoltato in viale Moliere “bruciando” il semaforo rosso.

L’inseguimento con la polizia

I poliziotti lo hanno quindi inseguito intimandogli di fermarsi, ma l’uomo è fuggito ad alta velocità «mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di altri automobilisti e passanti» come si legge nella nota emanata dalla Questura per spiegare l’accadimento. L’inseguimento si è protratto per oltre due km.

L’investimento del poliziotto

Giunto in via Cenisio, il 27enne è stato costretto a fermarsi per la presenza di altre auto in sosta e i binari del tram dall’altra parte. A quel punto è stato raggiunto a piedi dagli agenti: l’uomo ha però investito uno dei due poliziotti trascinandolo per una ventina di metri e facendo poi perdere le proprie tracce.

Il ricercato si è poi costituito al commissariato di Lorenteggio

Trasportato in ospedale, l’agente è stato dimesso, fortunatamente con “soli” 15 giorni di prognosi. Qualche ora dopo, l’investitore, accompagnato dal suo legale, si è costituito al commissariato Lorenteggio.