Milano, Piantedosi: «Non parlerei di emergenza sicurezza»

Dopo le violenze registrate nelle ultime settimane e l’appello del sindaco Beppe Sala, a Milano è il giorno dell’incontro in Prefettura con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E il titolare del Viminale ha lanciato un messaggio chiaro e netto, in difesa della città, apprezzato dal primo cittadino: «Non parlerei di emergenza sicurezza». Poi l’annuncio: «Tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza si contano altri 430 nuovi agenti», il che significa che solo su Milano ci saranno «250 agenti in più».

Piantedosi: «Più agenti e progetto complessivo di security aziendale»

Matteo Piantedosi ha dato molti elementi, parlando delle novità e difendendo Milano. «Non parlerei di emergenza sicurezza», ha dichiarato, «confrontando i dati con l’anno 2019, i reati tipici sono calati del 39% rispetto al 2019. E abbiamo una percentuale del quasi 100% di assicurazione alla giustizia degli autori di reato». Guardando al futuro, ha poi spiegato che ci saranno «430 nuovi agenti» tra «Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza» e che «250» saranno in più nella sola Milano, al netto delle uscite. Lo sguardo però va anche oltre, a un «progetto complessivo di security aziendale», condiviso con il ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini, con cui si pensa anche «a una sistemazione delle aree interne ed esterne delle stazioni per colmare quei “coni d’ombra” che possono creare i presupposti per diverse tipologie di reato».

Sala: «Milano è stata messa in cattiva luce»

Il primo a esultare per la presa di posizione del ministro dell’Interno è stato il sindaco Beppe Sala: «C’è una narrazione che mette in cattiva luce la città». E ancora: «Ho avuto la soddisfazione di sentire la mia richiesta considerata e credo che il Ministro e tutti quelli che lavorano con lui faranno il possibile per avere un occhio di considerazione per Milano». Tra le richieste, anche quella di un presidio costante alla stazione Centrale «per dare fastidio a chi dà fastidio».

