Milano, apre la nuova libreria Mondadori in piazza Duomo con centomila volumi

Nuova apertura della libreria Mondadori nel centro di Milano: 1.300 metri quadrati, un polo culturale che si trova in piazza Duomo.

Le caratteristiche della nuova libreria Mondadori in Piazza Duomo

La libreria Mondadori di Piazza Duomo a Milano è di oltre 1.300 metri quadrati. Il nuovo edificio può contare su due ingressi, tre piani, più un piano soppalcato, aree tematiche e spazi immersivi, esperienziali e sensoriali. La libreria si apre con una grande arena centrale, caratterizzata da un sistema di archi e illuminata dalla luce naturale che filtra attraverso grandi lucernari in vetro. Al primo piano il visitatore troverà ad accoglierlo grandi statue iconiche a dimensione naturale raffiguranti personaggi del mondo dei supereroi e dei manga. Il settore prende il nome di Just Comics, il format è stato ideato da Mondadori Retail dedicato agli appassionati di fumetti. Invece nel piano interrato è stata posizionata l’area We are Junior. Costruita con alberi in legno, piattaforme di lettura, sedute morbide intagliate nelle librerie, invita i bambini a vivere un’esperienza di scoperta avvolgente ed efficace. Infine, al piano -1 è stata posta l’area Mondolibri, dedicata ai soci del bookclub di Mondadori Store, dove i clienti potranno vedere il catalogo e le iniziative promozionali del club, in un ambiente super accogliente.

Le parole dell’Ad Perna

Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, ha dichiarato: «La nuova Mondadori Duomo sarà una libreria a tutti gli effetti, dove vivere il mondo del libro a tutto tondo. Rappresenta un progetto unico per il nostro network, in una piazza altamente iconica». «Oltre al libro, focus dell’offerta, troveranno spazio tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura: dalla musica alla scrittura, dal gioco agli eventi. In definitiva, vuole essere un luogo di incontro e di diffusione di idee, un polo culturale ed esperienziale a servizio di tutta la città e di tutti coloro che vorranno sperimentarlo», ha terminato l’ad Perna.