Milano, l’ideatore dei No Green Pass patteggia un anno

Gabriele Molgora, detto Zeno, ha patteggiato la condanna per istigazione a delinquere per il No Green Pass a Milano. Il giovane era sotto indagine anche per l’accusa di aver distribuito certificati falsi attraverso la Rete.

Milano, ideò i ‘No Green Pass’: patteggia per istigazione a delinquere

Sotto indagine e perquisito a novembre 2021, Molgora era stato accusato di aver ideato i No Green Pass, un movimento contro i certificati verdi nel periodo di piena pandemia. Per circa 20 settimane, ogni sabato, il movimento paralizzava il centro di Milano, con notevoli disagi. Per questo, la prima accusa formulata era di istigazione per delinquere, con l’aggravante del mezzo telematico. Infatti, secondo chi indaga, avrebbe usato dei gruppi su Telegram per diffondere il suo messaggio e anche altro.

Ci sarebbe stato anche un gruppo su Facebook sotto la lente degli inquirenti. In questo caso, gli utenti accertati sarebbero stati 32 mila. Il 29enne era stato sotto le attenzioni della Digos anche perché, stando agli inquirenti, avrebbe invitato i suoi sostenitori a gesti eclatanti per fare più clamore possibile.

Il patteggiamento a un anno

Secondo la Digos, il 29enne era «da considerarsi senza dubbio uno dei protagonisti delle proteste in atto, in grado di condizionare le scelte degli attivisti grazie all’intensa attività di proselitismo ed incitamento allo svolgimento di iniziative illegali». Poi, era arrivata la seconda accusa, quella di distribuzione certificati verdi falsi attraverso la Rete. Il 29enne avrebbe ammesso di averlo fatto, ma non per denaro e nel tentativo di aiutare quante più persone possibili.

«Sono sempre stato incensurato e ad oggi sono nella merda perché devo pagare avvocati per Daspo denunce ecc. e come tutti devo fare la spesa e soprattutto fare stare bene mia figlia» ha spiegato il giovane con una didascalia su uno screenshot dove risultavano sul suo conto solo 1,64 euro. Lo screenshot risalirebbe al momento della perquisizione.