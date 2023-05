Milano, genitori no-vax negano test covid al figlio di 4 anni in fin di vita

Un bambino in fin di vita, la necessità di trasferimento in un secondo ospedale, l’obbligo del tampone prima dello spostamento e il No dei genitori no-vax. E’ la storia di un bimbo di soli 4 anni considerato «in imminente pericolo di vita per i sanitari del primo ospedale», come riportato dal Corriere, e che, proprio in virtù di questo, deve essere trasferito in un secondo ospedale specializzato. A questo punto lo stop: i genitori no-vax negano ai medici il consenso a far fare al figlio il tampone Covid, necessario per il trasferimento.

Genitori no-vax negano test covid al figlio in fin di vita

Intanto, mentre il tempo scorre pericolosamente per il piccolo, la parola, ieri mattina, è passata alla Procura di Milano che, come riportato dal quotidiano, sceglie invece di ricorrere all’articolo 359-bis di procedura penale sul «prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi», così da consentire al pm di ordinarne l’esecuzione ma solo «nei casi di urgenza quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini». La Procura apre allora sui genitori un’indagine con l’ipotesi di tentato omicidio del figlio. Infatti, nonostante i medici avessero spiegato ai genitori che il bambino stava correndo il rischio di perdere la vita per una forma aggressiva di tumore, e che l’unica speranza era iniziare subito una terapia somministrata solo da un altro ospedale fuori Milano, i genitori no-vax hanno negato il consenso al tampone sul figlio di 4 anni.

L’appello dei medici al Pm

L’obbligo di tampone era stato evidenziato dal fatto che il secondo ospedale ospita piccoli pazienti fragili con difese immunitarie particolarmente basse e compromesse. Una motivazione che non ha convinto i genitori del bimbo, fermi sulla loro decisione. A quel punto i medici hanno scelto di agire appellandosi al pm di turno in Procura.